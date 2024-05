Charlie Colin, bassiste fondateur de Train, décédé à 58 ans

Charlie Colin, le Le bassiste fondateur du groupe pop-rock Train, qui figurait sur le tube « Drops of Jupiter », lauréat d’un Grammy, est décédé à l’âge de 58 ans.

La sœur de Colin a confirmé le décès du bassiste à Variété, qui rapporte que Colin a glissé et est tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’amis à Bruxelles, en Belgique ; il a été retrouvé mort lorsque ses amis sont rentrés chez eux il y a cinq jours.

« Quand j’ai rencontré Charlie Colin, à l’avant gauche, je suis tombé amoureux de lui », a écrit Pat Monahan de Train dans un communiqué publié mercredi sur les réseaux sociaux. «C’était LE gars le plus gentil et quel beau gars. Créons un groupe qui soit la seule chose raisonnable à faire. Sa basse unique jouant un magnifique travail de guitare a aidé les gens à nous remarquer à SF et au-delà. J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher mais il avait sa propre vision. Tu es une légende, Charlie. Allez charmer ces anges.

Train s’est véritablement formé au milieu des années 90 lorsque Colin, qui a étudié à la Berklee School of Music, a rejoint ses anciens élèves et guitariste Rob Hotchkiss, ainsi que le guitariste principal Jimmy Stafford, le batteur Scott Underwood et le chanteur Pat Monahan dans le nouveau groupe ; Colin, Hotchkiss et Stafford ont déjà joué ensemble dans le groupe éphémère basé à Los Angeles, The Apostles.

Après avoir initialement auto-publié leur premier album éponyme en 1996, le groupe a signé avec Columbia Records, qui a réédité le LP au début de 1998. Train se vantait de deux singles, « Free », et du groupe « Meet Virginia ». »

Trois ans plus tard, en 2001, Train sort son album Les rejets de Jupiterla chanson titre devenant finalement l’un des cinq meilleurs succès du Hot 100. Le single remportera plus tard deux Grammys – pour la meilleure chanson rock et le meilleur chanteur d’accompagnement d’arrangement instrumental, et il a également été nominé (mais perdu) pour la chanson de l’année. et Disque de l’année – tandis que l’album atteindrait le statut de double platine.

Tendance

Cependant, Colin ne figurera que sur un autre album de Train, celui de 2003. Ma nation privée, avant que des problèmes de toxicomanie ne le forcent à quitter le groupe. « Charlie est un bassiste incroyable, mais il souffrait beaucoup, et la façon dont il gérait cela était très douloureuse pour tout le monde autour de lui », a déclaré Monahan en 2017.

Colin retrouvera Hotchkiss (qui a également quitté Train en 2003) dans le groupe Painbirds et jouera avec le Side Deal avec des membres de Sugar Ray et des PawnShop Kings, et plus récemment, le groupe Flamingo Twin, qui a écrit sur les réseaux sociaux Mercredi : « Je suis écrasé. Au-delà écrasé. [Colin] m’a donné une voix que je ne pensais pas avoir. J’aime cet homme et il me manquera pour toujours et à jamais. Et toujours.