Charlie Colin, ancien bassiste de Train, est mort à 58 ans après une chute de douche

Musique

Charlie Colin, ancien bassiste du groupe Train, est décédé. Il avait 58 ans.

Le musicien a glissé et est tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique, sa mère dit à TMZ Mercredi.

On ne sait pas exactement quand l’accident s’est produit, car Colin n’a été découvert que lorsque son ami est rentré de leur voyage il y a cinq jours.

Il était un membre fondateur du groupe. Getty Images

Sa mère a partagé que Colin est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Sa mère en deuil a raconté que Colin, membre fondateur du groupe pop, avait déménagé à Bruxelles où il enseignait une master class de musique dans un conservatoire.

Colin était également occupée à travailler en studio pour faire la musique d’un film, a-t-elle déclaré au site Internet.

Le défunt rockeur était apparemment assez proche de sa mère et sa dernière publication sur Instagram lui était dédiée.

Il aurait vécu à Bruxelles. FilImage

Colin a aidé à fonder le groupe pop dans les années 90. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

« ⚜️❤️‍🔥Ma maman… Jackie O/ encore un peu plus jolie, une véritable artiste 💖❤️‍🔥❤️la femme la plus belle et la plus intelligente. bonne fête des mères 💝 », Colin a sous-titré une photo d’enfance de lui et de sa mère sur Instagram le jour de la fête des mères plus tôt ce mois-ci.

Pour plus de Page Six que vous aimez…

Colin semblait apprécier son séjour à Bruxelles et y publiait souvent des photos de ses activités quotidiennes.

Sa mère aurait honoré sa mémoire avec un doux hommage. Getty Images

Train est connu pour ses tubes comme « Drops of Jupiter » et « Hey, Soul Sister ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

«⚜️🇧🇪Officiellement ma ville préférée🌃🏙️ 🌆», il a sous-titré un selfie avec des amis dans une galerie locale en mars.

Son Instagram a été inondé de messages de fans en deuil après l’annonce de son décès.

Colin et ses collègues fondateurs Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford et Scott Underwood ont formé le groupe à San Francisco au milieu des années 90.

Colin aurait donné un cours de musique dans la ville belge. FilImage

Train a remporté deux Grammys avant que Colin ne quitte le groupe en 2003. FilmMagie

Le groupe, connu pour ses tubes comme « Drops of Jupiter » et « Hey, Soul Sister », est devenu très populaire.

Ils ont même remporté deux Grammy Awards en 2003 pour leur travail. Un an plus tard, Colin quitte le groupe.

Les membres actuels de Train n’ont pas encore publié de déclaration sur le décès déchirant de Colin.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}