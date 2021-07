Charlie Brooks d’Eastenders se prépare pour le retour explosif de Janine Butcher alors qu’elle quitte l’hôtel de Londres en serrant les scripts

L’actrice d’EASTENERS Charlie Brooks a été aperçue en train de préparer le retour explosif de l’emblématique Janine Butcher.

La star du feuilleton de retour, 40 ans, a saisi un paquet de scripts alors qu’elle quittait un hôtel de Londres ce matin.

The Sun a révélé en exclusivité comment l’actrice Charlie Brooks faisait son retour en tant que superbe Janine après sept ans d’absence en avril.

Aujourd’hui, Charlie a été photographiée en train de quitter son hôtel à Londres après avoir passé trois jours dans une bulle d’isolement avant de tourner des scènes pour le feuilleton.

La légende du savon avait l’air prête à rester coincée alors qu’elle avait son script sous le bras.

La star s’est démaquillée en associant une chemise en lin rose à un pantalon de jogging et à ses sandales Birkenstock.

Le mois dernier, EastEnders a confirmé son retour alors qu’elle était photographiée de retour sur le plateau.

Janine a été vue pour la dernière fois en route pour Paris en 2014 pour récupérer sa fille Scarlett, mais on ignore où elle se trouve depuis lors.

On peut également confirmer que sa fille Scarlett reviendra avec elle.

La réapparition soudaine de Janine enverra probablement des ondes de choc autour de Walford et avec des ennemis à démarrer à chaque coin de rue, des problèmes la suivront sans aucun doute jusqu’à l’E20.

Charlie a déclaré: «Je suis plus que ravi de me remettre à la place de Janine et de retourner sur la place.

« Le moment est venu et j’ai hâte de découvrir ce qu’elle a fait ces sept dernières années !

«Elle est et a toujours été tellement amusante à jouer. On a un peu l’impression de rentrer à la maison. Ça fait du bien d’être de retour. »

Janine a déjà épousé Barry Evans – joué par Shaun Williamson – pour son argent avant de le pousser du haut d'une falaise





Le producteur exécutif Jon Sen a ajouté: « Janine est l’un des personnages les plus emblématiques d’EastEnders qui est aimé, et souvent méprisé, à parts égales par les téléspectateurs et tous ceux de Walford.

«La représentation de Charlie de Janine au fil des ans a créé certains des moments les plus mémorables d’EastEnders et nous sommes tous vraiment ravis de voir Charlie ramener son incroyable représentation de Janine.

« Nous avons beaucoup de drame en réserve pour Janine, en fait, il peut être sage pour certains résidents de Walford d’investir dans des chaussures à enfiler… »