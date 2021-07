Charlie Brooks d’EastEnders révèle ses plus grandes craintes en matière de scène de sexe avant le nouveau drame Lie With Me

Charlie Brooks d’EASTENERS a révélé ses plus grandes craintes en matière de scène de sexe avant son nouveau drame Lie With Me.

Dans le drame effrayant de Channel 5, Charlie joue Anna Fallmont, qui déménage en Australie avec sa famille après que l’infidélité a secoué son mariage à Londres.

Ils embauchent une jeune nounou locale appelée Becky qui n’est pas aussi innocente qu’elle n’y paraît, et des conséquences mortelles s’ensuivent.

Le drame présente des scènes de sexe torrides, et bien que Charlie n’y soit pas vraiment impliqué, elle pensait toujours à la façon dont elle réagirait si on lui avait demandé.

S’adressant à The Sun’s TV Mag, Charlie – qui jouait Janine Butcher dans EastEnders – a admis qu’il y avait un sentiment de soulagement à ce sujet, en déclarant: «Je ne pouvais pas y croire. Personne n’a besoin de voir ça.

« Bien qu’il y ait une partie de moi qui se sent à l’aise avec ça parce que toutes les femmes, de toutes formes et tailles différentes, sont à l’écran, donc si j’étais confronté à cela, je ne sais pas ce que je ressentirais à ce sujet.

Le mari à l’écran de Charlie est joué par la star de Neighbours Brett Tucker[/caption]

« Je ne sais pas à quel point je serais veine, ‘oh, tous mes morceaux traînent’ ‘ne peux-tu pas tirer d’en bas?’ « n’obtenez pas mon double menton », je devrais être une statue qui respire. »

Charlie, 40 ans, joue aux côtés de la star de Neighbours Brett Tucker et elle a plaisanté en disant qu’elle n’aurait pas dérangé si leurs personnages étaient devenus un peu torrides.

Elle a ri : « Je veux dire, avez-vous vu Brett ? J’aurais aimé un peu plus d’action à l’écran.

«Non, ils ont un coach d’intimité ces jours-ci, ce dont je n’avais jamais entendu parler auparavant et c’est la première fois que j’en rencontre un même si je n’avais pas autant d’intimité.





« Ils ont fait un travail brillant en chorégraphiant la danse qui se déroule entre eux et en les mettant à l’aise, mais je ne deviens pas si sexy. »

La série a été tournée à Melbourne et Charlie aimait tellement la ville qu’elle aimerait passer plus de temps avec son partenaire de longue date Ben Hollington.

Elle a dit : « C’était tellement bon. J’ai absolument eu une histoire d’amour avec Melbourne et je veux y travailler à nouveau et y retourner vivre un petit moment.

Lie With Me commence le lundi 12 juillet à 21h sur Channel 5 et sera diffusé pendant quatre nuits consécutives. TV Mag est disponible tous les samedis, uniquement dans The Sun.