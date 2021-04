La star d’EASTENDERS, Charlie Brooks, a révélé que son ex Tony Truman avait «pleuré» quand elle s’était séparée de son petit ami Ben Hollington.

L’icône du savon, 39 ans, a déclaré que le trio était très proche alors qu’ils élevaient ensemble la fille de Charlie et de Tony, Kiki – grâce à Tony vivant dans l’appartement à l’étage.

Charlie, qui devrait revenir à Albert Square en tant que Janine Butcher dans le cadre d’une «énorme histoire» plus tard cette année, a parlé de ses relations passées avec la présentatrice Kate Thornton.

Parler sur Yahoo UK ‘s White Wine Question Time podcast, elle a déclaré: «Mon ex-partenaire Ben, avec qui j’ai été pendant cinq ou six ans, qui est un être humain incroyable, vous savez, nous nous sommes réveillés le jour de Noël ensemble, nous tous.

«Tony descendait, nous nous mettions tous au lit et ouvrions les cadeaux avec Kiki, parce qu’elle adore Ben, et je pense que cela peut être problématique.

«Je pense qu’il a probablement plus de problèmes avec ce genre de choses que moi. Je suis célibataire depuis quatre ans, c’est donc la plus longue que je connaisse.

«Ensuite, j’étais avec Ben avant cela pendant cinq ou six ans, qui acceptait vraiment. Tony l’adorait absolument, nous sommes tous partis en vacances ensemble.

«Tony a pleuré quand Ben et moi avons rompu. Il a en fait pleuré.

Un homme qui sera toujours dans sa vie est Tony, propriétaire de la discothèque d’Ibiza, dont elle s’est séparée en 2007.

Elle a ajouté: «Nous allons vieillir ensemble, d’une manière très différente. Il est absolument ma famille et rien ne changera jamais cela.

«Et ça n’a pas toujours été facile, il est à Ibiza huit ou neuf mois par an et élever Kiki seul la plupart du temps a été difficile et nous avons vraiment dû naviguer autour de ça.

«Mais quoi qu’il arrive, peu importe combien nous nous disputons, ce que nous avons fait, grosso modo, ce n’est pas toujours simple, mais 80% du temps c’est et c’est un homme bien et il s’est occupé de nous.

Charlie est surtout connu pour avoir joué la méchante Janine Butcher dans EastEnders entre 1999 et 2004 et à nouveau en 2008 jusqu’en 2014.

Son interprétation de la super-vilaine Janine lui a valu de nombreux prix, dont celui de méchant de l’année aux British Soap Awards en 2004.

La star a été mêlée à un certain nombre d’histoires dramatiques au cours de son passage dans la série, qui a vu trois des quatre maris de Janine rencontrer des fins macabres.