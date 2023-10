Charlie Brooker a créé Miroir noir pour Channel 4 au Royaume-Uni avant d’être récupéré par Netflix pour le streaming. La première deux saisons (plus un spécial) étaient extrêmement sombres, et Brooker a admis lors d’une conversation à SXSW Sydney, l’éclaircissement général du ton une fois la série produite par Netflix était une « critique » qu’il recevait fréquemment.

« C’est allé sur Netflix et tout d’un coup tout est ensoleillé et heureux et tout le monde a des dents magnifiques, et c’est plein de stars hollywoodiennes et ça a perdu cet avantage », a-t-il déclaré lors du panel. Mais le changement n’était pas dû au streamer…Le gardien rapporte que Brooker est celui qui a poussé le changement de ton dans la série.

« Je savais que nous allions désormais sur une plateforme mondiale, nous devons donc rendre ces histoires un peu plus internationales. Et je voulais mélanger un peu les choses, en ne me contentant pas de faire des sombres marathons », a-t-il déclaré au public. « San Junipero », sans doute le plus gentil des épisodes et celui que beaucoup citent comme leur préféré, était également l’un des favoris de Brooker à écrire. « Je l’ai fait de mon propre chef », a-t-il déclaré.

Brooker a déclaré que «[San Junipero] est probablement l’un des projets les plus significatifs que nous ayons réalisés. C’était le premier projet positif que j’avais réalisé car, jusque-là, chaque Miroir noir il s’agissait de quelqu’un qui est pris au piège et qui ne s’en sort pas. Et en [San Junipero] c’était deux personnes qui sont dans un piège et c’est très bien. Il semble que cela ait trouvé un écho auprès de beaucoup de gens.

