Charlie Appleby trace des cibles de grande course pour ses héros de Derby | Nouvelles de course

Adayar et Hurricane Lane seraient tous deux en pleine forme alors que Charlie Appleby envisage les plans futurs de ses poulains vainqueurs du Derby.

Adayar a décroché l’or à Epsom, tandis que son compagnon d’écurie a réclamé l’équivalent irlandais – et pourrait avoir le dernier classique de l’année à Doncaster comme prochain engagement.

Pour Adayar, ce seront ensuite les King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot.

Appleby a déclaré: « Touchez du bois, tout va bien – ils sont (tous les deux) en grande forme.

« Adayar a travaillé samedi et se dirige vers le King George. Il s’est très bien débrouillé pour sa pause – il a mis une bonne condition, il est donc temps de recommencer à prendre un peu de recul ! Je ne pourrais pas être plus heureux avec lui.

« L’ouragan Lane est très bien sorti du derby irlandais. Cela avait l’air d’une course difficile et difficile – et je pensais qu’il dormirait quelques jours après, mais il est sorti de la course en rebondissant.

« Nous irons potentiellement directement au St Léger avec lui. »

En réfléchissant davantage, l’entraîneur de Godolphin a déclaré: « Ce fut une excellente année.

« Nous avons toujours été confiants avec les trois ans. Nous n’avions pas de deux ans vainqueur du Groupe 1 l’année dernière, mais nous avons toujours senti avec les pedigrees qu’ils s’épanouiraient en tant que trois ans. -vieux – et ils ne nous ont pas laissé tomber.

« Avoir deux vainqueurs de Derby avec deux chevaux différents est très inhabituel pour notre écurie. C’est formidable pour l’équipe, Son Altesse Cheikh Mohammed et Godolphin.

« Comme dans n’importe quel sport, quand vous avez de bons joueurs autour de vous, cela fait bien tourner la cour. »