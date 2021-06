Charlie Appleby offre pour compléter le doublé du Derby | Nouvelles de course

Le troisième Hurricane Lane d’Epsom tentera de compléter un doublé de Derby pour l’entraîneur Charlie Appleby au Curragh.

Le poulain Frankel était le meilleur des trois coureurs pour le maestro des Moulton Paddocks dans le premier classique à Epsom il y a trois semaines, après avoir porté son record d’invincibilité à trois dans les Dante Stakes à York, où il avait la haute définition en troisième.

L’ouragan Lane a finalement été éclipsé par son compagnon d’écurie Adayar le jour J, mais a joué avec beaucoup de crédit pour terminer troisième – et Appleby espère qu’il pourra offrir à la Grande-Bretagne une rare victoire dans le Dubai Duty Free Irish Derby de samedi.

Appleby, qui n’a pas encore remporté d’Irish Classic, a déclaré au site Web de Godolphin: « Nous sommes satisfaits des efforts de Hurricane Lane à Epsom, et il a plus d’expérience à son actif pour ce faire.

« C’était un cheval inexpérimenté avant le Derby, et il l’a peut-être un peu découvert, mais il s’est définitivement affûté pour la course.

« Le style de la piste au Curragh devrait mieux lui convenir, et s’il peut répéter son effort dans le Derby, cela le rendra certainement très compétitif. »

L’ouragan Lane a un peu plus de trois longueurs à trouver avec Mojo Star, le finaliste 50-1 de Richard Hannon à Epsom.

Hannon a déclaré: « Il a couru une super course à Epsom. C’était un appel courageux / stupide, mais cela a payé – et nous y sommes.

« On dirait qu’il va être un très bon cheval. Je pense que High Definition est celui à battre, et puis il y a la bataille des chevaux placés d’Epsom, mais High Definition semble un très bon cheval et un digne favori.

« Je pense que notre garçon a de très bonnes chances, et s’il court la même course qu’à Epsom, il sera proche de la victoire.

« Le favori (haute définition) a l’air d’un cheval très décent. Je ne suis pas sûr qu’il ait encore pris des chevaux de ce calibre, mais il fait évidemment de grandes choses à la maison et ils l’aiment beaucoup – il y a beaucoup de force en profondeur. «

L’autre raider britannique est Lone Eagle, qui sera monté par Frankie Dettori.

Le vainqueur des Cocked Hat Stakes a raté Epsom à cause d’une lunette sale, mais il serait de retour sur la chanson de l’entraîneur Martyn Meade.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux avec lui », a déclaré le manieur de Manton.

« Ce n’est pas facile avec tous les voyages et tout. Mais il entre comme un nouveau cheval, ayant raté Epsom, et nous avons un bon homme sur le dos pour courir contre les Irlandais – Frankie (Dettori) est l’homme pour le travail.

« Ce qui sera, mais ce serait bien de penser que s’il fait de son mieux, il devrait avoir une très bonne chance. »

Johnny Murtagh, qui a remporté le Derby irlandais à quatre reprises au cours de son illustre carrière de cavalier, s’appuie sur Earlswood pour lui offrir un premier succès classique en tant qu’entraîneur.

Depuis qu’il a fait ses débuts gagnants pour le chantier de Navan en mars, l’ancien détenu de John Oxx a terminé troisième des Dee Stakes à Chester et a remporté les Gallinule Stakes à cet endroit le mois dernier.

Murtagh a déclaré: « Nous imaginions qu’il aille à Navan pour la première fois, et il a remporté une jeune fille sur un mile en terrain lourd, alors j’ai pensé qu’il pourrait être un peu mieux qu’une jeune fille.

« J’ai décidé d’aller à Chester pour qu’il puisse apprendre un peu et que nous en sachions plus. Il a bien couru ce jour-là, mais on lui a tapé les orteils.

« Nous savions qu’en revenant de Chester, nous avions un beau cheval, et il a remporté la Gallinule ce jour-là – ce qui nous a donné un billet gratuit pour le Derby irlandais.

« Il a quelques kilos à trouver, mais j’espère que le fait d’intensifier le voyage lui apportera davantage d’améliorations. »