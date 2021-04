Charlie Appleby a du mal à diviser sa paire de 2000 guinées | Actualités des courses

Charlie Appleby a du mal à séparer Master Of The Seas et One Ruler dans leurs offres respectives pour la gloire de Qipco 2000 Guineas.

Le gestionnaire de Newmarket adorerait remporter la Rowley Mile Classic pour la première fois samedi – et estime que ses deux principaux prétendants lui donnent de fortes chances de le faire.

William Buick s’est rangé du côté de Master Of The Seas après son triomphe sur le parcours et la distance dans les Craven Stakes il y a un peu plus de quinze jours, laissant James Doyle prendre le relais sur One Ruler lors de sa réapparition saisonnière.

« Je suis ravi de la façon dont Master Of The Seas est sorti du Craven. Il nous a montré son bien-être pendant la semaine – William s’est assis sur lui mercredi et était content de lui », a déclaré Appleby.

«Il coche de nombreuses cases avant le week-end. Je ne pourrais pas être plus heureux avec lui et j’ai hâte de le voir courir.

« Nous affrontons les mêmes conditions que dans le Craven en ce qui concerne le terrain à nouveau rapide. Nous savons qu’il gère cela et gère la piste, et il a bien vu le voyage, donc j’ai toujours pensé que ça allait être difficile pour William de le quitter. «

One Ruler n’a pas été vu en compétition depuis qu’il a occupé la deuxième place du Vertem Futurity Trophy à Doncaster en octobre, mais son entraîneur serait en mauvaise santé.

Appleby a ajouté: « Je suis satisfait de la préparation de One Ruler. Il a fière allure et il est prêt.

«James est ravi de le monter. Il était en bonne position, attendant la décision de William, et il serait toujours heureux de sauter sur l’un ou l’autre de ces chevaux.

«Ce sont deux types de chevaux différents. Master Of The Seas est un voyageur très honnête sur la bride, tandis que One Ruler est un cheval qui se réchauffe dans sa course.

« Je suis ravi de voir One Ruler faire son premier départ à l’âge de trois ans. Les deux chevaux ont des styles de course différents, mais en ce qui concerne le calibre de chaque cheval, je pense qu’ils sont difficiles à séparer. »

Appleby a une troisième corde à son arc en outsider Naval Crown.

Le fils de Dubawi a infligé une défaite choc à Master Of The Seas à Dubaï plus tôt dans l’année, avant d’être battu au cou par le Queen’s Tactical à son retour à Newmarket dans le Free Handicap.

Appleby pense que Naval Crown pourrait dépasser ses chances, en disant: « Nous l’avons laissé dans les Guinées pour une raison. Master Of The Seas avait le droit de se présenter de la course à Meydan et s’est manifesté, mais Naval Crown l’a battu juste et carrément.

« Il a été un petit artiste solide comme le roc qui apporte une abondance d’expérience à la table, et je pense que le recul d’un mile va lui convenir. »

Le Mutasaabeq formé à Charlie Hills a été extrêmement impressionnant lorsqu’il a remporté une course sous conditions lors de la réunion de Craven, ce qui a finalement conduit à des connexions complétées pour les Guinées plus tôt cette semaine.

« Il semble être très bien sorti de sa course à Newmarket. Jim (Crowley) est venu s’asseoir sur lui mercredi et a dit qu’il se sentait très détendu et en forme », a déclaré Hills.

«Nous essayions de le soigner tout au long de sa carrière, mais ses capacités l’ont amené là où il est maintenant. Il n’a eu que deux points, mais ils ont tous les deux été à Newmarket – il a donc plus d’expérience que la plupart des autres sur un parcours comme celui-là.

« C’est toujours encourageant de voir des chevaux gagner comme il l’a fait, mais il n’avait rien fait de mal dans ses devoirs. Il travaillait avec les très beaux chevaux à la maison et a bien travaillé avec eux. Gagner par six longueurs est agréable à voir. – mais est-ce que cela m’a surpris?

« Il va sans dire qu’il devient une proposition très précieuse s’il gagne une Guinée, étant hors d’un vainqueur Guinéas. »

Richard Hannon est enthousiasmé par les chances de Chindit, dont la seule défaite en cinq départs est survenue lorsqu’il a déçu dans le Dewhurst sur sept stades ici en octobre.

Le poulain de Wootton Bassett est revenu sur la piste gagnante à son retour dans les Greenham Stakes à Newbury il y a quinze jours.

« Je pense que c’est un cheval du Groupe 1 maintenant – s’il gagne les Guinées ou non – et ils sont difficiles à trouver », a déclaré Hannon.

« Je pense qu’il est assez intelligent, il sait quand il en a assez fait. Ce qui m’a plu dans le Greenham, c’est qu’il avait l’air de ne commencer que lorsqu’il a franchi la ligne.

« Il a fait toutes ses victoires sur des pistes plates comme Ascot, Newbury et Doncaster – et c’est très différent. Je ne sais pas s’il a apprécié la Dewhurst, mais je suis assez sûr que c’était au sol.

« La course l’aura excité, je pense, l’aura simplement fait partir. Il voyage beaucoup plus facilement maintenant à la maison. »