Charli XCX révèle l’album de remix ‘Brat’ avec Ariana Grande et Tinashe

Enfin, Charli XCX a dévoilé les caractéristiques de son prochain album de remix « Brat » : Ariana Grande, Julian Casablancas, BB Trickz, Bon Iver, Bladee, the 1975, the Japanese House, Tinashe, Shygirl, Jon Hopkins et Caroline Polachek, en en plus des remix précédemment publiés.

Surnommé l’album « Brat and it’s complètement différent mais aussi toujours brat », l’édition de 16 chansons contient cinq remix de chansons de l’album original déjà sortis, dont « 360 » avec Robyn et Yung Lean, « Von dutch » avec Addison Rae, « Fille, tellement confuse »avec Lorde, « Guess » avec Billie Eilish et « Talk Talk » avec Troye Sivan (AG Cook contribue à travers « Brat »).

Les noms des artistes présentés ont été révélés sur des panneaux d’affichage de couleur vert citron qui ont commencé à apparaître dans les villes du monde entier en début de semaine. Certaines fonctionnalités étaient plus faciles à confirmer que d’autres, car les versions photoshopées des panneaux d’affichage se sont répandues comme une traînée de poudre sur TikTok et X.

Les faux panneaux d’affichage annonçaient des fonctionnalités avec tout le monde, de Rosalía à la personnalité Internet Trisha Paytas (les deux, évidemment, ne figuraient pas). Charli a confirmé les véritables invités en vedette en publiant un collage des vrais panneaux d’affichage vendredi soir.

Sorti le 7 juin, « Brat » est devenu un album acclamé par la critique, générant un moment culturel qui a même eu un impact sur la campagne présidentielle de Kamala Harris. L’album a été soumis dans diverses catégories aux Grammys 2025, y compris les soumissions pour l’album de l’année, le meilleur album dance/électronique et le meilleur album d’ingénierie, non classique.

Charli a participé à la tournée « Sweat » avec Sivan ces dernières semaines. Il a parcouru les arènes à travers l’Amérique du Nord, y compris un rendez-vous au Kia Forum de Los Angeles le 15 octobre.