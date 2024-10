Charli XCX prouve sa résistance au Kia Forum de Los Angeles

La file d’attente dans les toilettes pour hommes au Forum Kia pour le spectacle de Charli XCX et Troye Sivan mardi soir était étrangement longue. À l’intérieur, il est devenu clair pourquoi : la plupart des femmes étaient là, vêtues de la teinte vert citron de Charli de son album d’été, « Brat ».

« C’est le seul spectacle où le sexe n’a même pas d’importance », a déclaré une femme à son amie, riant dans un haut court en maille à peine plus opaque que le nuage Juul qui la suivait.

Elle avait raison. La sortie de l’album de Charli en juin a annoncé l’arrivée de Brat Summer, la saison de désespoir très connue de 2024 pour passer un bon moment malgré le chaos mondial. Pendant une minute ou deux, cela a même défini la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris.

Charli XCX, qui n’a pas permis au Times de photographier son émission Forum, prend une pose dramatique lors d’un arrêt précédent de sa tournée. (Henry Redcliffe)

Mais comment un artiste comme Charli peut-il maintenir cette flamme, une fois que les candidats à la présidentielle n’utilisent plus sa police de caractères ?

Cette artiste électro-pop avisée, ambitieuse et sans compromis a finalement acquis la renommée qu’elle recherchait depuis près de deux décennies. Maintenant, elle doit s’assurer que la musique reste importante pour les 20 prochaines années.

L’ouverture d’une aventure de deux soirs, mardi, a montré la voie à suivre. Charli – l’un des auteurs-compositeurs les plus perspicaces de notre époque – n’est pas simplement une pop star mais aussi un artiste extrêmement sensible à la machine de la renommée et aux plaisirs et aux angoisses qu’elle vous procure. La seule façon de régler le problème est d’amener beaucoup d’amis.

Ce voyage à forfait avec Sivan – un Australien avec un fausset séduisant qui s’est plongé dans la musique house délirante l’année dernière sur « Something to Give Each Other » – a été réservé bien avant que Charli n’atteigne la liste A au cours de l’été. Sivan est convaincant et devient de plus en plus intéressant maintenant que sa musique semble appartenir aux bains publics du district de Castro.

Le format round-robin de cette tournée, avec trois ou quatre chansons de chaque artiste avant d’être échangées sur le même plateau, a montré la générosité de Charli et son enthousiasme pour la collaboration. Cette flexibilité et cette camaraderie seront ce qui la soutiendra.

Un court set du convaincant chanteur, DJ et propriétaire du label britannique Shygirl a lancé la soirée avec un mélange à propos d’électronique de choc futur gorgée de phéromones. Son album « Nymph » ​​mérite les scènes des arènes, et quel plaisir de la voir les retrouver.

Sivan a ensuite pris le relais, avec des odes stroboscopiques aux envies de luxure comme « Quelle est l’heure où tu es ? » et « Chérie ». Sivan a parcouru un long chemin depuis le séraphin aux yeux bleus et aux pommettes incroyablement pommettes qu’il incarnait au début de sa carrière, et sur des chansons de club telles que « Silly » et « Rush », il dansait comme quelqu’un qui a vu l’étendue des êtres humains. possibilité dans un donjon fétichiste de Berlin.

Troye Sivan se produit lors de sa tournée avec Charli XCX. (Henry Redcliffe)

Cela lui a également donné la possibilité de prendre de vrais risques, comme la ballade coupante « One of Your Girls » : « Appelle-moi si jamais tu te sens seul / Je serai comme une de tes filles ou tes potes / Dis ce que tu je veux, et je garderai cela secret.

Charli, de son côté, n’est plus un secret pour les pop girlies, les gays et les autres. Elle était un derviche aux boucles noires sur l’une des plus grandes scènes de Los Angeles, léchant le sol en plexiglas tout en exhibant ses sous-vêtements devant les caméras une fois que la collaboration délirante et salope de Billie Eilish « Guess » a fait son apparition (pas d’Eilish en personne mardi, hélas).

La configuration scénique de Charli était minimale : pas de danseurs, pas de groupe, juste Charlotte Aitchison seule sur des échafaudages et un gros équipement LED. Elle semblait déterminée à dépouiller sa renommée de tout artifice tout en en revendiquant les plaisirs.

Voir et entendre « Brat » nous a rappelé à quel point ce disque est intelligent, évaluant fébrilement sa place dans le firmament de la pop sur « Sympathy Is a Knife », reconnaissant les jalousies et les insécurités de la féminité publique sur « Girl, So Confusing ». .» « Brat » a réalisé l’un des tricks les plus difficiles de la pop. C’est un album sur à quel point il est étrange d’être une pop star, rendu vivant et accessible dans les détails.

Alors que Charli se baladait entre des club-bashers comme « Von Dutch » et « 365 », elle a travaillé sur des morceaux plus anciens comme « Vroom Vroom » et des morceaux comme « Speed ​​Drive » de « Barbie » pour démontrer que l’ambition et l’ambition de cet auteur le dévouement a toujours été là.

La défunte collaboratrice de Charli, Sophie, planait sur le plateau en esprit, une productrice amoureuse de l’ampleur émotionnelle de la pop mais insatisfaite de ses clichés. Kesha était là à côté d’elle, récupérant « Tik Tok » comme un document fondateur de l’esthétique désordonnée et de la chanson bien aiguisée de Charli. Lorsque Charli a fait un signe de tête à ses triomphes de DJ de Boiler Room en soirée sur « 365 » ou s’est battue sur le sol sur « Blame It on Your Love », elle a changé ce qui était possible pour un artiste à ce niveau de renommée.

À en juger par la foule du Forum couverte de chartreuse, Brat Summer pourrait encore perdurer comme la Margaritaville de la génération Z, une mentalité sans âge sur la décadence et l’indiscipline. Charli a finalement obtenu ce qu’elle voulait mais sait qu’elle doit aller de l’avant.