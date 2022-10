Charli et Dixie D’Amelio parlent de faire de la musique ensemble : entretien – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hulu

Sœurs et collaborateurs ? Pas si vite! Charlie et Dixie D’Amelio remettre les pendules à l’heure sur leurs carrières musicales séparées dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife.comtout en discutant de la saison deux de Le spectacle D’Amelio sur Hulu. “Non!” dirent les sœurs en même temps. “Tout est à déterminer”, a déclaré Dixie à HL, avant de se moquer de sa sœur à ses côtés, ajoutant: “Je veux dire, puisque j’ai déjà ouvert la voie à Charli, j’en ai assez de donner des cadeaux, tu sais?”

Charli roula des yeux à la bagarre fraternelle, et la mère des filles Heidi D’Amelio a ri en ajoutant: «C’est comme ça que nous sommes. C’est constant. Ces trois-là sont super drôles », pointant Charli, Dixie et leur père, Marc. « J’essaie d’être drôle, ils me disent que je ne le suis pas. Mais c’est juste nous et qui nous sommes. J’ai l’impression que nous avons une famille amusante hors caméra et cela se traduit devant la caméra.

Rappelez-vous, dans la bande-annonce de la deuxième saison très attendue, les fans ont été choqués d’apprendre que Charli voulait explorer elle-même une carrière musicale, alors que Dixie lançait sa première tournée. Il semble que les parents des filles, Heidi et Marc, avec Charli, choisissent de garder les objectifs de carrière du candidat actuel de Dixie. “Je veux poursuivre tous les rêves que je peux imaginer”, déclare Charli dans la bande-annonce. “J’adore jouer, mais je ne me sens pas prête à parler de musique à Dixie simplement parce que c’était un peu son truc.”

Quant à Dixie, la série a débuté avec la chanteuse “Be Happy” en tournée et elle a admis qu’il était “difficile” de se regarder en arrière mais “amusant” de voir les performances. Les deux sœurs ont également expliqué qu’elles se sentaient plus à l’aise de vivre leur vie devant les caméras pour la saison 2. “Nous avons encore les bons et les mauvais jours où nous tournons et Charli ne veut pas avoir de conversation ou je’ Je suis de mauvaise humeur, mais je pense que c’est plus facile », a expliqué Dixie.

“J’ai l’impression que peut-être la saison dernière, vous auriez eu les conversations parce que les caméras étaient là, mais maintenant c’est tellement confortable et naturel”, a ajouté leur mère Heidi. «Je pense que l’équipe facilite les choses parce que nous aimons vraiment tous ceux qui nous posent des questions et des films. Donc, c’est vraiment facile et c’est amusant », a lancé Marc.

On ne sait pas comment les choses se déroulent, en particulier concernant la carrière musicale de Charli, mais avec de nouveaux épisodes diffusés sur Hulu tous les mercredis, nous le saurons certainement bientôt !