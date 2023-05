Charli D’Amelio partage une mise à jour après la déshydratation de Dixie D’Amelio – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Dixie D’Amelio ça va aller. Suite à une hospitalisation brutale pour déshydratation le jeudi 18 mai, sa soeur Charli D’Amelio partagé une mise à jour positive. « Elle était juste déshydratée et elle a eu des liquides », a déclaré Charli. Divertissement ce soir le même jour lors de l’événement de lancement de chaussures D’Amelio Footwear. « Mais elle sera au lancement de D’Amelio Footwear ce soir, donc vous la verrez. Elle arrive, elle se prépare juste en ce moment.

Tôt dans la journée, TMZ a rapporté que Dixie, 21 ans, avait été transportée d’urgence dans un hôpital voisin par ambulance après avoir failli s’évanouir avant la grande célébration de lancement. Les photos montraient la star de TikTok portant un soutien-gorge de sport Calvin Klein de style débardeur gris et semblant rouge alors qu’elle était allongée sur une civière avant d’être transportée vers l’établissement. Des sources ayant une « connaissance directe » auraient déclaré au point de vente que la sensation des médias sociaux avait commencé à se sentir étourdie en milieu d’après-midi alors qu’elle travaillait à West Hollywood.

Par « prudence », l’ambulance a été appelée. Elle a finalement été déshydratée et a reçu des liquides avec une intraveineuse. Pendant ce temps, Dixie s’est rendue sur Snapchat pour rassurer les fans qu’elle serait toujours au lancement de l’émission – tout en restant connectée aux moniteurs. « Êtes-vous d’accord? » a demandé à un fan, avec Dixie rejouant par écrit, « je dois [get] enthousiasmé par le lancement du spectacle.

Les chaussures sont devenues une grande partie de la carrière toujours florissante de Dixie. En mars, elle a lancé une collection de baskets en collaboration avec Puma. « Je me suis tellement amusée à choisir des styles qui correspondent à ce vers quoi je gravite personnellement dans ma propre mode au jour le jour », a-t-elle déclaré. PERSONNES à l’époque de la collection PUMA x DIXIE. « Je voulais vraiment mettre en avant la polyvalence de ces chaussures en faisant des sélections qui pourraient aller avec n’importe quoi dans n’importe qui placard. »

Quant à l’intérêt toujours tourbillonnant pour sa vie, elle a admis que cela pouvait être un peu trop. « De toute évidence, il peut être difficile pour quiconque de ne pas lire les commentaires ou de ne pas prêter attention aux commérages, mais je pense que chaque jour est différent », a-t-elle déclaré au point de vente. « Il y a des jours où je me sens plus sensible aux spéculations, et il y a d’autres jours où je suis vraiment indifférent. J’ai appris à apprécier de suivre les mouvements et de me permettre de prendre les choses comme elles viennent.

