Charli D’Amelio méconnaissable dans le costume de Marge Simpson sur ‘DWTS’ – Hollywood Life

Crédit image : Disney+

Charli D’Amelio dégage déjà des vibrations majeures d’Halloween. Pour sa performance Disney + Night sur Danser avec les étoilesCharlie et Marc Ballas déguisés en Marge et Homer Simpson pour leur routine. Ils n’ont pas retenu leurs transformations.

Charli était recouvert de peinture corporelle jaune de la tête aux pieds, tout comme Mark. La star de TikTok portait une grande perruque bleue pour sa performance, ainsi qu’une robe verte, des chaussures rouges et un collier rouge. “Non seulement j’apprends un nouveau style de jazz, mais je le fais avec la perruque de Marge Simpson sur la tête”, a déclaré la jeune femme de 18 ans dans son dossier de performance. “Je suis un peu nerveux à propos de la perruque dans la performance… Je vais d’abord devoir plonger dans les cheveux.”

Charli et Mark ont ​​dansé une routine de jazz pour Les Simpsons chanson thème pendant Disney + Night. Leur performance leur a valu tous les 9 des juges, totalisant 36 sur 40. “C’était tellement bon que je ne voulais pas que ça se termine.” Bruno Tonioli dit la paire. Carrie Ann Inaba a qualifié la performance de “brillance dans la salle de bal”.

Après le spectacle, Charli a raconté DWTS co-hôte Alphonse Ribeiro avait des centaines d’épingles à cheveux dans sa perruque bleue Marge. «Ce n’est pas lourd, ce qui est bien, mais c’est serré. Il y a environ 300 épingles à cheveux dans ma tête en ce moment », a-t-elle admis.

Charli et Mark sont restés en tête du classement depuis la première de l’émission. Cependant, ils doivent faire face à une rude concurrence de Gaby Windey et Val Chmerkovskiyaussi bien que Wayne Brady et Witney Carson. la maman de Charlie, Heidi D’Amelion’a que deux points de retard sur sa fille avec son partenaire Artem Chigvintsev.

Disney + Night a présenté tant de transformations incroyables. Jessie James Decker et Alan Bersten déguisé en Sarah Sanderson et Billy Butcherson de Hocus Pocus 2. Joseph Baena et Daniella Karagach transformé en Hercule et Megara de Disney’s Hercule. Charli a survécu une autre semaine de compétition. Sam Champion a été éliminé à la fin de Disney + Night. Danser avec les étoiles diffusé le lundi sur Disney +.