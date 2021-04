Les Dallas Wings n’ont pas eu à chercher bien loin pour trouver un nouveau joueur autour duquel construire.

Avec le choix n ° 1 du repêchage de la WNBA jeudi, les Wings ont sélectionné la star du Texas Charli Collier, un attaquant / centre de 6 pieds 5 pouces qui a contribué à remettre le basketball féminin sur la carte à Austin.

Collier, qui a récolté en moyenne 19 points, 11,3 rebonds et 1,2 bloc par match tout en tirant 51,1% du terrain pour les Longhorns lors de la saison 2020-21, était une mention honorable de la WBCA All-America, qui a aidé à mener la tête de série n ° 6 du Texas au Texas. Elite Eight du tournoi de basketball féminin de la NCAA. Sa moyenne de pointage était la sixième meilleure de l’histoire du programme du Texas, et elle n’était que la quatrième Longhorn à avoir en moyenne un double-double au cours d’une saison – un exploit qu’elle a accompli au cours de chacune des deux dernières saisons.

Quelques minutes après la sélection de Collier, Dallas était de retour sur l’horloge, les Wings devenant la première équipe de l’histoire de la ligue avec les deux premiers choix dans le même repêchage.

Les Wings ont utilisé leur deuxième choix pour sélectionner Awak Kuier, le premier joueur de Finlande à être repêché. Kuier, qui est née au Caire et a émigré en Finlande avec sa famille dans son enfance, a établi des comparaisons avec le joueur défensif en titre de l’année et deux fois MVP Candace Parker au cours de la dernière saison. Le centre de 6 pieds 5 pouces de 19 ans joue actuellement professionnellement pour Virtus Eirene Ragusa en Italie.

Trois choix plus tard, les Wings ont sélectionné Chelsea Dungee, un gardien de 5 pieds 11 pouces de l’Arkansas au n ° 5. Une première équipe de la WBCA All American, le marqueur dynamique a en moyenne 22,3 points par match cette saison pour les Razorbacks.

Les Wings détiennent également le choix n ° 13 du repêchage de cette année, ils auront donc une chance de vraiment remodeler leur alignement avant le début de la saison 2021 le 14 mai.

Collier, le premier Longhorn jamais sélectionné au premier rang du repêchage de la WNBA, Kuier et Dungee rejoindront une très jeune équipe de Dallas sans aucun joueur de la liste actuelle ayant plus de cinq ans d’expérience dans la WNBA. Mais l’entraîneur-chef Vickie Johnson, une ancienne star de New York Liberty, a beaucoup de jeunes talents avec lesquels travailler.

Les Wings avaient trois des sept premiers choix au repêchage de la WNBA de l’année dernière et ont utilisé les sélections pour repêcher Satou Sabally de l’Oregon au 2e rang, Bella Alarie de Princeton au 5e et Tyasha Harris de la Caroline du Sud au 7e.

Il y a deux ans, avec le choix n ° 5 au classement général, Dallas a sélectionné Arike Ogunbowale, qui a failli mener Notre-Dame au championnat national 2019 avant que les Fighting Irish ne perdent d’un point contre Baylor. Ogunbowale a mené la WNBA en marquant la saison dernière avec 22,8 points par match.