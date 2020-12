Charley Webb a expliqué pourquoi elle était si en colère que Jesy Nelson quitte Little Mix et l’environnement dans lequel ses enfants grandiraient.

L’actrice Emmerdale, 32 ans, qui a fait un retour spectaculaire dans les Dales après une longue période de maternité, a fait une séance de questions-réponses sur Instagram avec les fans dimanche soir.

Charley s’était prononcée après que Jesy Nelson ait annoncé qu’elle quittait le groupe de filles après avoir déclaré que cela affectait sa santé mentale.

L’actrice a dénoncé le traitement que Jesy avait reçu en ligne et a déclaré qu’elle craignait pour l’avenir de ses enfants avec de tels abus sur les réseaux sociaux.







Elle a maintenant clarifié cela dans une réponse à un fan, qui a demandé: « Comment Jesy Nelson qui a quitté Little Mix vous a-t-il autant impacté? »

Charley a répondu: « Je me sentais émue / en colère contre la façon dont elle avait été traitée par les gens au fil des ans.

«Les gens ne réalisent pas quel effet ils peuvent avoir, ou peut-être le font-ils? De toute façon, ils n’ont pas le droit d’être méchants avec un autre humain qu’ils ne connaissent pas.

La star du feuilleton a également été interrogée sur sa famille et si elle avait le moindre désir d’ajouter à ses trois enfants – Buster, 10 ans, Bowie, quatre ans et Ace, un an.

On lui a demandé: « Voulez-vous plus d’enfants? »

Charley a admis: « Qui sait? Trois c’est le chaos absolu mais je ne sais pas si j’ai encore fini? Ne sais jamais si tu pourras en avoir un autre. Je me sens béni avec mes 3 garçons »







Un autre fan a demandé: « Avez-vous eu une expérience d’accouchement positive avec vos trois garçons? »

L’actrice a révélé que c’était une bonne expérience, répondant: « Le MEILLEUR. Je me sens tellement chanceux d’avoir eu 3 naissances incroyables. Je sais que certaines femmes ne passent vraiment pas un bon moment donc je me sens toujours vraiment bénie.

« J’ai des grossesses difficiles alors peut-être que je suis tellement soulagé de m’en sortir ».

Le questionnement s’est tourné vers la dépression et l’humeur, comme l’un d’eux a demandé: « Avez-vous déjà souffert de dépression post-natale après l’un de vos enfants? »

Charley a admis: « Je l’ai fait. J’ai toujours essayé d’être honnête à ce sujet car je pense que c’est si important.

« Je ne m’en suis pas vraiment rendu compte à l’époque. J’étais tellement inquiet de le retrouver avec mes deux autres mais je ne l’ai pas fait. »









La star d’Emmerdale a fini par nier qu’elle était «misérable» et que c’était quelque chose dit par des gens qui ne la connaissaient pas.

On lui a demandé: « Êtes-vous frustré quand vous êtes misérable? »

Charley a déclaré: «Je peux être si maussade, je suis une personne normale qui a des humeurs normales mais je ne suis certainement pas malheureuse.

« Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ils ne me connaissent pas. »

