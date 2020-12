Charley Webb a montré qu’une averse hivernale ne mettra pas fin à une promenade en famille et à une partie de bâtons d’ourson.

La star d’Emmerdale, 32 ans, qui fait un retour très attendu dans le feuilleton ITV sous le nom de Debbie Dingle après un congé de maternité prolongé, a partagé une vidéo et une photo de sa famille dans la campagne du Yorkshire.

Charley et son mari Matt Wolfenden, qui joue David Metcalfe à Emmerdale, étaient bien équipés pour la météo, mais cela ne les a toujours pas empêchés de se faire tremper après l’ouverture des cieux pendant qu’ils profitaient de temps en plein air avec leurs enfants.

Le couple partage ses fils Buster, 10 ans, Bowie, quatre ans et Ace, un an et ils ont adopté un style de vie dans lequel le temps d’écran et la télévision sont presque inexistants, car Charley les implique dans des activités d’artisanat et des jeux amusants à la maison.







Sur son histoire Instagram, l’actrice a partagé une vidéo d’eux sur un pont au-dessus d’un ruisseau rapide avec les enfants prêts à jeter leurs bâtons dans l’eau pour une course de bâtons d’ourson.

Après que les bâtons aient touché l’eau, les enfants se précipitent de l’autre côté du pont alors que le père Matt souligne avec enthousiasme qui a remporté la course dans l’eau.

Charley a ensuite posté un cliché de groupe familial avec eux dans des chapeaux de laine et des imperméables, qu’elle a légendé: «Nous avons été pris sous la pluie».







Cela a suivi Charley montrant un kit de teinture cravate qu’elle avait acheté pour transformer certains de ses vêtements blancs pour enfants.

Elle allait commencer petit avec une paire de chaussettes Nike blanches ainsi qu’un gilet bébé blanc, pour voir si elle pouvait apporter de la couleur aux vêtements.

Charley n’a pas encore partagé les résultats, le jury ne sait donc toujours pas si c’était une transformation digne de mention.

