Charley Webb a révélé que ses trois enfants sont interdits de regarder Emmerdale après que son personnage Debbie Dingle ait fait un retour dramatique dans les Dales.

Les téléspectateurs ont écouté l’épisode de Noël d’hier soir et ont vu Charley devenir la femme mystérieuse d’Al Chapman.

Alors que des millions de fans de savon ont été divertis par la surprise, Charley a révélé qu’elle n’avait jamais laissé ses trois enfants regarder ses apparitions à la télévision.

Charley partage ses fils Buster, 10 ans, Bowie, 4 ans, et Ace, 17 mois avec son mari Matthew Wolfden, qui joue également dans le feuilleton ITV.







(Image: ITV)



Expliquant la raison de sa décision, Charley, 32 ans, a déclaré au Sun: « Comme les enfants sont jeunes, je ne les laisse pas regarder. »

« Bowie est encore un peu trop jeune pour comprendre, donc nous ne l’avons jamais quand ils sont là », a-t-elle ajouté.

Charley a également révélé qu’elle avait gardé la nouvelle de son retour à Emmerdale secrète pour tout le monde, mais sa famille la plus proche pour éviter tout spoilers.

Le retour de son personnage Debbie au village vendredi a été rendu encore plus choquant pour les fans après que Charley a déclaré qu’elle n’avait « pas l’intention » de retourner à son travail de jour après avoir pris un congé de maternité l’année dernière.







(Image: Charley Webb / Instagram)







(Image: Charley Webb / Instagram)



«Ça a été difficile de garder un secret pour filmer, je l’ai seulement dit à mes amis proches et à ma famille, donc il y avait moins de chance que ça sorte», a révélé Charley, taquinant qu’elle est «connue depuis un moment» que Debbie serait présentée comme la maîtresse d’Al.

Cependant, dans le feuilleton, Debbie ne se rend pas compte qu’elle est l’autre femme de la vie d’Al car il est également en couple avec Priya Sharma, jouée par Fiona Wade.

La sortie de Charley du spectacle a été expliquée par Debbie se rendant en Écosse avant de revenir pour le mariage de Noël de Paddy et Chas.







(Image: ITV)



Malgré le drame, Emmerdale, Coronation Street et EastEnders n’ont pas réussi à faire une énorme baisse dans les audiences du jour de Noël – le discours de la reine devenant le programme le plus regardé cette année.

Il a été révélé que 8,2 millions de téléspectateurs se sont écoutés pour regarder la reine livrer son message du jour de Noël où elle a dit à tous ceux qui luttent en cette saison festive qu’ils n’étaient « pas seuls ».

L’homme de 94 ans a reconnu que ce que beaucoup de gens veulent «pour Noël, c’est un simple câlin ou une pression de la main» cette année.

«Même les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir dans la nouvelle aube», dit-elle.

Le monarque a déclaré qu’elle et d’autres membres de la famille royale avaient été «inspirés» par des personnes faisant du bénévolat dans leurs communautés.

« Au Royaume-Uni et dans le monde, les gens ont magnifiquement relevé les défis de l’année, et je suis si fière et émue par cet esprit calme et indomptable », a-t-elle déclaré.