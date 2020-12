Charley Webb a partagé sa colère et sa colère d’entendre les raisons pour lesquelles Jesy Nelson a quitté Little Mix.

L’actrice Emmerdale, 32 ans, qui est surtout connue pour avoir joué Debbie Dingle dans le feuilleton ITV, s’est prononcée sur son histoire Instagram alors qu’elle craignait pour l’avenir de ses enfants après avoir entendu parler du départ de Jesy du groupe pop à succès.

La chanteuse de 29 ans avait annoncé qu’elle quittait le groupe, qui a été créé sur The X Factor en 2011, dans un communiqué plus tôt cette semaine dans lequel elle abordait sa santé mentale.

Charley a maintenant parlé à ses 476000 abonnés sur Instagram dans lequel elle a partagé sa colère contre la façon dont Jesy avait été traitée par le public sur les médias sociaux et comment elle craignait pour l’environnement dans lequel ses enfants étaient élevés.







L’actrice partage trois fils avec sa co-star et mari d’Emmerdale, Matthew Wolfenden, et elle a parlé directement à ses fans, en disant: « Je lisais la déclaration que Jesy de Little Mix a faite à propos de quitter le groupe.

«Je me sentais tellement émue de lire ça et tellement en colère, parce que je pense juste à ce qu’elle a vécu depuis qu’elle a été aux yeux du public.

« La pensée de certains messages et ce que certaines personnes pensent pouvoir dire. C’est tellement bizarre. Ce ne sont pas des humains normaux. »







Charley a poursuivi: «Ce n’est pas normal pour les gens de penser qu’ils peuvent dire ce qu’ils veulent à quelqu’un aux yeux du public que vous ne diriez pas à leur visage.

« Ne le tapez pas sur un écran. Soyez gentil. Soyez un humain gentil. »

Charley a ajouté qu’elle était également destinataire de «mauvais» messages sur les réseaux sociaux, mais a déclaré qu’elle n’avait pas souffert à l’échelle que Jesy avait affrontée à Little Mix.

La star d’Emmerdale a conclu: « Je pense que certains des messages que je reçois – et ils sont assez mauvais – mais l’échelle qui [Jesy] est d’être dans un groupe de filles, je veux dire …

« Je m’inquiète juste pour mes propres enfants à l’avenir. Je le fais vraiment. »







Jesy avait pris une pause dans le stress et les tensions liés au fait d’être dans Little Mix et plus tôt cette semaine, a confirmé que son absence serait permanente, car elle lui expliquait son départ du groupe après neuf ans.

Dans une longue déclaration, Jesy a révélé: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale.

«J’ai trouvé la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.

« Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et je pense que c’est le moment de commencer ce processus.

L’ancienne star de Little Mix a expliqué qu’elle voulait commencer un « nouveau chapitre » de sa vie après être devenue auparavant « obsédée » par la lecture de commentaires négatifs sur elle-même.

