Charley Webb d’Emmerdale dans un accident de voiture de choc alors que les températures chutent

La star d’EMMERDALE, Charley Webb, a fait part aux fans de sa consternation après avoir accidentellement écrasé sa voiture contre un poteau.

L’actrice, 34 ans, tentait de garer son Audi dans des conditions glaciales lorsqu’elle a heurté le poteau et a renversé son pare-chocs.

INSTAGRAM

Charley Webb d’Emmerdale a eu un accident de voiture[/caption]

INSTAGRAM

L’actrice conduisait lentement quand c’est arrivé[/caption]

Charley a dit qu’elle était «p ***ed off» par le malheureux accident, mais se réconforte du fait que personne n’a été blessé.

Partageant une photo des dommages causés à sa voiture noire, Charley a écrit sur Instagram : « Bonjour à MOI. Je viens de cogner ma voiture contre un poteau et voici le résultat.

La star du savon, qui joue Debbie Dingle dans Emmerdale, a depuis mis à jour les fans avec un message vidéo sur son accident.

En soupirant, Charley a dit: « Alors oui. Vraiment énervant. Je conduisais dans un espace – je ne conduisais même pas vite.

“Si j’avais roulé à plus de 2 mph, j’aurais probablement enlevé tout le capot. Je ne peux pas croire les dégâts qu’il a fait.

« De toute façon, personne n’a été blessé. C’est le principal. Mais ça m’a vraiment fait chier.

Elle a poursuivi: “Beaucoup de choses ont mal tourné aujourd’hui. J’ai juste besoin d’aller me coucher et de me lever demain parce qu’aujourd’hui n’est pas mon jour.

“Cela ne me dérangerait pas, mais je me suis couché la nuit dernière et j’ai fait cette très belle méditation d’abondance, d’affirmation et de manifestation. Cela n’a pas fonctionné, n’est-ce pas ? »

Charley est mariée à sa co-vedette d’Emmerdale, Matthew Wolfenden, qui joue David Metcalfe.

Le couple a trois enfants ensemble; Buster, 12 ans, Bowie, 6 ans et Ace, 3 ans.

Bien que beaucoup supposeraient que les stars du savon mènent une vie charmante, Charley ne se cache jamais de la vérité sur Instagram.

En octobre, elle a raconté aux fans comment des vacances en famille avaient été gâchées après que ses enfants soient tombés malades d’un méchant insecte à l’estomac.

L’air peu impressionnée, elle a déclaré: «Tout ce que je reçois, ce sont des WhatsApps de la pluie. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour dans l’Angleterre pluvieuse (pour tous mes amis qui gémissent).

“De plus, le virus de la maladie s’est propagé aux enfants, j’ai dormi environ 4 minutes depuis notre arrivée, donc pas toutes les perfs au soleil.”

À côté d’un emoji “yeux roulants”, Charley a ajouté sarcastiquement : “Ne postez que les morceaux mignons.”

INSTAGRAM

Charley a trois fils avec son mari et co-star Matthew[/caption]