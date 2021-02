Charley Webb et son mari Matthew Wolfenden ont parlé des défis du verrouillage et de ses effets sur leur famille.

Les stars d’Emmerdale sont ensemble depuis 15 ans et ils ont admis que le verrouillage les avait vus se disputer et Charley réduit aux larmes par le stress de l’école à la maison.

Ils ont également admis que la romance n’est plus dans l’équation et que Charley, 32 ans, aurait des soupçons, c’est Matthew, 40 ans, qui l’a soudainement surprise d’un geste romantique.

Parler à OK! magazine, le couple a parlé de leur relation et des contraintes liées à la parentalité de leurs trois fils – Buster, 10 ans, Bowie, 5 ans et Ace, 19 mois – surtout maintenant qu’ils sont avec eux tout le temps.

Charley a admis que les grands gestes romantiques ne sont pas au menu et que s’ils l’étaient, elle se méfierait de ce que Matthew avait fait.

La star du savon a déclaré: «Je pense que nous sommes ensemble depuis si longtemps. Nous sommes à ce stade où nous avons des enfants …

Matthew a ajouté en plaisantant: « Nous nous ennuyons l’un de l’autre, c’est ce que vous essayez de dire? »

Charley a répondu: «Oui! Mais il y a un sentiment que nous sommes si à l’aise l’un avec l’autre que nous n’avons tout simplement pas besoin de faire toutes ces sortes de gestes.

«Nous sommes ensemble depuis 15 ans et nous sommes une équipe et un partenariat. Si Matthew m’achetait quelque chose, je me dirais: ‘Qu’as-tu fait?’ Nous ne sommes pas le couple le plus romantique. «

L’actrice d’Emmerdale, qui joue Debbie Dingle dans le feuilleton d’ITV, a poursuivi: « À bien des égards, je pense que c’est pour cela que cela fonctionne, car nous ne mettons aucune pression sur notre relation. »

Elle a continué à admettre qu’il y avait eu des disputes dans la maison, même si elles concernaient principalement les enfants ou l’état de leur maison.

Matthew a expliqué: «C’est difficile et nous nous sommes disputés. Vous êtes obligé de vous disputer lorsque vous êtes coincé dans une maison 24h / 24 et 7j / 7 avec trois enfants et qu’ils jouent.

«Nous avons eu nos petits moments, mais je n’ai pas parlé à une personne qui n’en a pas.»

Malgré cela, Matthew a admis qu’il aimerait qu’une fille s’ajoute à leur famille, bien qu’il ait déclaré que la décision finale revenait « à Charley ».

Elle a accepté, en disant: «Ce serait bien de faire l’expérience d’une petite fille, mais vous ne pouvez pas choisir et vous voulez juste un bébé en bonne santé.

«Je sens que je suis destiné à avoir des garçons.»

