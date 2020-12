Certains invités à l’émission, qui était le dernier événement public de M. Pride, ne portaient pas de masques. cependant, les organisateurs de l’événement ont dit tous les protocoles des Centers for Disease Control and Prevention ont été suivis.

Charley Pride, qui a été célébrée comme la première superstar noire de la musique country et connue pour des tubes tels que « Kiss an Angel Good Mornin ‘ » et « Is Anybody Goin’ to San Antone », est décédé samedi à l’âge de 86 ans alors qu’il était en soins palliatifs à Dallas. .

Il a commencé sa carrière dans la musique country dans les années 1960 après avoir signé avec RCA Records, quittant plus tard son travail d’usine après que sa chanson de 1967 «Just Between You and Me» soit devenue un Top 10 country.

En tant qu’homme noir entrant dans l’industrie de la musique country dans les années 1960, la carrière de M. Pride n’a pas échappé aux préjugés. Une fois que les stations de radio ont appris qu’il était noir, beaucoup ont refusé de jouer sa musique et, lors d’une cérémonie de remise de prix dans les années 1970, la chanteuse Loretta Lynn a été informée de ne pas l’embrasser s’il remportait un prix qu’elle présentait. (Elle l’a fait de toute façon.)

«Nous ne sommes pas encore daltoniens», a écrit M. Pride dans son mémoire, «Pride: The Charley Pride Story» (1994). «Mais nous avons avancé de quelques pas le long du chemin et j’aime penser que j’ai contribué à ce processus.»

Au cours de sa carrière, M. Pride a enregistré plus de 50 succès qui ont atteint le Top 10 des charts country, avec plus de 20 au premier rang. 1972, artiste de l’année de la Country Music Association en 1971 et prix Grammy Award pour l’ensemble de ses réalisations en 2017.

Dolly Parton a déclaré samedi qu’elle avait le «cœur brisé» de la mort de M. Pride, l’appelant l’un de ses «amis les plus chers».