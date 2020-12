Charley Pride est décédé à l’âge de 86 ans après un combat avec Covid-19.

La légende de la musique country est décédée samedi à Dallas des suites de complications liées au coronavirus.

Ses morceaux les plus connus incluent Kiss An Angel Good Mornin ‘, Is Anybody Goin’ to San Antone et Mountain of Love.

Les hommages à la star inondaient les réseaux sociaux après la triste nouvelle de sa mort.

Parmi eux, on lit: « Triste de partager la nouvelle que Charley Pride est décédée aujourd’hui à Dallas en raison de complications de Covid-19 à l’âge de 86 ans. Charley est la première superstar noire de la musique country et le premier membre noir du Country Music Hall of Fame. #RIPCharleyPride. »







(Image: Getty Images pour CMA)



Sa carrière musicale était brillante et au fil du temps, il a reçu un catalogue de récompenses, dont des Grammy Awards.

Ces prix comprenaient: le prix de l’artiste de l’année de la Country Music Association en 1971, le prix du meilleur chanteur masculin en 1971, le même en 1972 et un prix pour l’ensemble de la vie en 2020.

Sa carrière fulgurante a permis à la star de décrocher 25 des 10 meilleurs succès country.







(Image: CMA via REUTERS)



Alors bien sûr, Charley a eu un impact énorme sur l’industrie de la musique country.

Le musicien a suivi les traces de personnalités comme DeFord Bailey.

Il s’est produit pour la dernière fois le 11 novembre de cette année.







(Image: Ford Fairchild / Country Music Association Inc / REX / Shutterstock)



La star a fait entendre la voix de sa chanson Kiss An Angel Good Mornin ‘lors de l’émission des CMA Awards au Music City Center de Nashville.

Charley était marié à Ebby Rozene Cohran Pride.

Le musicien a également laissé ses enfants Carlton Kraig Pride, Charles Dion Pride et Angela Rozene Pride.