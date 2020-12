Fierté de Charley, décédé le 12 décembre des complications du coronavirus à l’âge de 86 ans, a rappelé avoir brisé les barrières comme l’un des artistes de country noir les plus prolifiques dans les coulisses des Country Music Awards le 11 novembre.

Le chanteur de « Kiss the Angel Good Mornin ‘ », qui a été rejoint sur scène par Jimmie Allen, a parlé à E! Spencer Lubitz dans la salle de presse virtuelle de la cérémonie de remise des prix sur le fait qu’il n’était pas le seul artiste noir révolutionnaire à l’époque à ouvrir la voie dans le genre musical.

« Les gens disent, alors qu’est-ce que ça fait de tracer une voie pour la musique country Les chanteurs noirs? J’ai dit, eh bien, ça me va. Mais ils me l’ont dit comme ça, mais nous avions Al Downings, nous avons eu Stoney Edwards. Un gars est venu, et il était médecin, il a commencé quand je suis sorti pour la première fois… comment s’appelait-il? Cleve Francis! J’ai travaillé avec lui « , a expliqué Pride. » Donc, on m’a donné le mérite d’avoir ouvert des chemins pour les gens qui ressemblent à l’un de nous. »