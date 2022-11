Charley Hull mène Aramco Team Series avec un tour à jouer après avoir tiré 65 à Djeddah | Nouvelles du golf

Charley Hull ouvre la voie avec 18 trous restants à Djeddah

L’Anglais Charley Hull prendra une avance d’un coup dans le dernier tour de l’épreuve individuelle des Aramco Team Series à Djeddah.

Hull a réussi six birdies dans un des neuf premiers sur 30 au Royal Greens Golf and Country Club, puis a suivi huit normales consécutives avec un birdie le 18 pour compléter un 65 sans bogey.

“C’était un très, très bon premier neuf”, a déclaré Hull. “J’ai raté un putt de birdie de trois pieds sur cinq, j’ai manqué trois pour un birdie, donc j’aurais pu être à neuf sous, mais je ne me plains pas.

“Je viens de faire du bon travail cette année et maintenant tout se met en place. Je n’étais pas vraiment confiant avant de sortir cette semaine, je me sentais un peu anxieux, mais je me sens mieux maintenant.”

Le total de neuf sous la normale de Hull lui a laissé un coup devant la championne en titre Pia Babnik, Caroline Hedwall et Virginia Elena Carta, avec Babnik égalant les sept moins de 65 ans de Hull.

Les équipes dirigées par Christine Wolf et Nicole Garcia ont terminé à égalité avec 29 sous le par dans l’épreuve par équipe de 36 trous et joueront pour le titre après la fin de l’épreuve individuelle samedi.

“Je suis super fier de l’équipe”, a déclaré le capitaine Wolf. “Nous sommes tous très excités pour demain. Les filles ont joué super bien aujourd’hui et ont fait tellement de birdies et Raghdah (Alessawi) beaucoup contribué aujourd’hui, donc nous avons eu une bonne chose.

“Nous sommes tous restés positifs, nous nous sommes bien amusés et nous avons vraiment apprécié. Nous attendons avec impatience les barrages de demain – c’est une première pour nous tous dans l’épreuve par équipe et ça va être excitant !”