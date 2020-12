LA COLONIE, Texas: Charley Hull s’est battu dans des conditions froides et venteuses pour prendre la tête de la classique Volunteers of America de la tournée LPGA de jeudi.

L’anglais de 24 ans a abattu un 69 de moins de 3 ans, faisant six birdies et trois bogeys au Old American Golf Club avec des températures de midi qui n’ont augmenté que dans les 40 ans.

Je pense que je vais aller au supermarché et acheter un épais manteau de laine », a déclaré Hull.

Elle a noté les n ° 6 et 7 pour descendre 4, puis a bogeyé le huitième par 4 et a terminé la ronde avec un par sur la neuvième normale 4.

Le terrain de golf joue tellement différemment de l’an dernier, a déclaré Hull. Il joue beaucoup plus longtemps, ce que je préfère. J’ai eu du mal à balancer les deux derniers trous que j’avais si froid. Vous venez de frapper la glace le long de ce lac.

Jessica Korda, Jennifer Kupcho et Pornanong Phatlum ont riposté lors de la dernière épreuve de l’US Women’s Open la semaine prochaine au Champions Golf Club de Houston.

Je vais juste me réchauffer les orteils parce que nous avons perdu la sensation dans le deuxième trou », a déclaré Korda. «Nous l’avons tous fait.

Elle a terminé avec un ogre.

Pour être honnête, j’essayais juste de rester au chaud, a déclaré Korda. C’était vraiment difficile de comprendre le vent, le froid, le vent et le froid. Mais content de 2 sous.

Elle a également pensé à un manteau chaud.

Je veux dire, je ne porte peut-être pas de parka, mais je ne sais pas, regarde à quoi ça ressemble, dit Korda. Honnêtement, le plus important pour moi, étant de Floride, je dois me réchauffer.

La texane Brittany Lang avait 70 ans, avec Gerina Piller, Anna Nordqvist, Megan Khang et Ally Ewing.

Je ne me sens généralement pas bien par temps froid, mais depuis que je suis resté à la maison, j’ai eu tellement de choses chaudes, a déclaré Lang. J’ai l’impression d’être tellement préparé pour le temps. J’ai très bien joué, mais j’ai tous mes packs de chaleur et j’ai ma polaire et tout. J’avais juste l’impression que je n’avais pas vraiment froid, c’était la clé.

Jin Young Ko, la joueuse numéro 1 du golf féminin, a débuté avec un 70. Elle a été classée 34e il y a deux semaines lors de son premier événement LPGA Tour de l’année.

Le champion en titre Cheyenne Knight a également tiré 70.

Alors Yeon Ryu a débuté avec un 72 dans sa première épreuve américaine sur le circuit de la LPGA depuis la fin de la saison du championnat du groupe CME de l’année dernière.

Jeongeun Lee6, la championne en titre de l’Open féminin, avait un 73.