Charley Hoffman et Ryan Palmer mènent le QBE Shootout du PGA Tour après le premier tour | Nouvelles du golf

Faits saillants de la manche d’ouverture du QBE Shootout au Tiburon Golf Club à Naples, en Floride

Charley Hoffman et Ryan Palmer font leur 10e apparition dans le QBE Shootout, mais vendredi était leur première fois en tant que partenaires, car ils ont affiché un 16-moins de 56 dans un format de brouillage pour une avance de deux coups.

Ils ont combiné pour 10 birdies et trois eagles au Tiburon Golf Club et ont raté le record du tournoi pour le format scramble d’un coup. Palmer a établi ce record en 2019 lorsque Harold Varner III était son partenaire.

“Ryan m’a dit au début de la semaine que nous devions égaler son record de moins de 17 ans”, a déclaré Hoffman. “Dans l’ensemble, nous nous sommes mis dans de bonnes positions pour faire des birdies. Je dirais très peu de stress toute la journée.”

Palmer a déclaré: “Nous allons tous les deux 19, 20 ans sur le PGA Tour, donc nous nous côtoyons depuis si longtemps.”

Charley Hoffman et Ryan Palmer en tête après le premier tour du QBE Shootout du PGA Tour

Deux paires de coéquipiers de la Coupe des Présidents – Max Homa et Kevin Kisner, qui ont joué pour les États-Unis, et Corey Conners et KH Lee, qui ont joué pour les Internationaux – sont en tête du peloton de chasse après des scores de 58.

Le champ QBE Shootout contient pour la première fois deux joueurs du circuit LPGA, et ils se sont retrouvés avec le même score.

Nelly Korda est jumelée à Denny McCarthy, tandis que Lexi Thompson joue avec Maverick McNealy, et les deux font partie d’un groupe de six à égalité pour la quatrième place à 12 ans et moins de 60 ans.

Le capitaine de la Ryder Cup Steve Stricker et Cameron Young, la recrue de l’année du PGA Tour, ferment la marche – la dernière des 12 paires – après avoir réussi un 62.

Homa et Kisner sont l’une des deux seules équipes de retour cette année – Matt Kuchar et Harris English sont l’autre et font partie de ceux à 60 ans – alors que le peloton a perdu plusieurs joueurs au profit de LIV Golf, dont les champions en titre Jason Kokrak et Kevin Na.

Le deuxième tour est un coup alterné modifié, avec quatre balles pour le tour final le dimanche.