Charley est absent de la bande-annonce de la saison 7 de “Queen Sugar”

Si la bande-annonce de la saison 7 est une indication, il semble que “Queen Sugar” finira fort.

Nous sommes à un peu plus d’une semaine du retour de “Queen Sugar” et OWN nous donne un aperçu de ce que la saison 7 a à offrir en publiant la toute nouvelle bande-annonce cet après-midi.

La série met en vedette Rutina Wesley (Nova), Kofi Siriboe (Ralph Angel), Tina Lifford (Violet Bordelon), Omar J. Dorsey (Hollywood Desonier), Nicholas Ashe (Micah), Bianca Lawson (Darla) et Henry G. Sanders (Prosper Denton). Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

À présent, vous avez peut-être remarqué qu’il ne semble pas que Dawn-Lyen Gardner ou Timon Kyle Durrett reviendront dans la série. Les fans fidèles de la série se souviendront que leurs personnages Charley Bordelon West et Davis West se sont réengagés l’un envers l’autre et Charley a accepté de retourner à Los Angeles pour que la relation fonctionne. Les observateurs de longue date savent que la première saison de la série mettait en vedette leur divorce désordonné après que Davis se soit retrouvé pris dans un scandale de tricherie. Le couple s’est réconcilié dans la saison 6 après avoir divorcé pendant une grande partie de la série. D’après la bande-annonce, il y a fort à parier que même si nous ne verrons pas grand-chose (ou peut-être aucun) de Charley et Davis, leur fils désormais adulte, Micah, sera désormais confronté à de nombreux problèmes.

Comme nous l’avons signalé précédemment, les stars invitées notables qui reviennent pour la saison 7 incluent Glynn Turman, lauréat du prix Emmy, le défunt père des frères et sœurs Bordelon; les nominés aux Emmy Awards, Tracie Thoms, dans le rôle de l’amour de Nova au lycée, et Sharon Lawrence dans le rôle de Lorna, la mère de Charley Bordelon; Greg Vaughan, lauréat d’un Emmy Award, en tant qu’ancien partenaire de Nova; Vanessa Bell Calloway («This Is Us», «Shameless»), Amirah Vann dans le rôle de l’ennemi juré de la famille Parker Campbell; et Brian Michael en tant qu’ami de lycée de Ralph Angel et actuel policier Toine. Kaci Walfall et Lamman Rucker rejoignent les membres récurrents de la distribution, dont Reagan Gomez, qui incarne l’ancienne amante de Nova, Chantal; Ann Nesby, lauréate d’un Grammy Award, dans le rôle de Sandy, l’infirmière à domicile qui attire l’attention de Prosper Denton; Tanyell Waivers, Keke, l’ex-petite amie de Micah; McKinley Freeman, le petit ami anthropologue de Nova, Dominic; et Vivien Ngô, Trinh, l’ex-petite amie de Ralph Angel.

Vous voyez ce que nous disons à propos de toutes les personnes du passé qui viennent rendre isht hot ? Nous sommes ravis de voir que Prosper et Sandy sont toujours chauds et lourds. Entendez-vous tous les cloches de mariage ? Nous avons également adoré le fait que la fille de Prosper, Billie, continue d’aider les Bordelon et les autres familles d’agriculteurs dans leur lutte pour garder le contrôle de leurs terres et de leurs cultures. De plus, bien sûr, le livre de Nova est toujours un drame d’orthographe pour les Bordelons ! Nous savions qu’ils passaient trop facilement par là.

Avez-vous des pronostics pour la saison 7 ?

“Queen Sugar” revient à OWN le 6 septembre. Allez-vous regarder?