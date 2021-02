L’ancien sécurité des Packers de Green Bay et des Raiders d’Oakland, Charles Woodson, est devenu samedi soir le premier membre de la classe du Temple de la renommée du football professionnel de 2021.

Le gagnant du trophée Heisman du Michigan a été annoncé au début de l’émission NFL Honors sur CBS.

Woodson a disputé 254 matchs en 18 saisons, faisant un impact soudain en tant que recrue défensive de l’année pour les Packers.

Ses 65 interceptions sont à égalité au cinquième rang de l’histoire de la ligue et en incluent au moins une à chacune de ses saisons professionnelles. Il a mené la NFL dans les interceptions à deux reprises, avec neuf en 2009 et sept en 2011.

Le receveur large des Detroit Lions, Calvin Johnson, a rejoint Woodson quelques minutes plus tard pendant le spectacle. Johnson, connu à Megatron, a joué de 2007 à 2015 avec sept saisons de gains d’au moins 1000 verges en réceptions. Il a mené la ligue à deux reprises en recevant des verges. Il est le septième receveur nommé au Temple de la renommée au premier tour de scrutin.

Rejoindre Woodson et Johnson était Drew Pearson, un receveur d’agent libre non repêché pour les Cowboys de Dallas de 1973-83 qui a été nommé à l’équipe des années 1970 de la ligue et le seul candidat senior sur le scrutin de cette année; le garde Alan Faneca qui a joué de 1998 à 2007 avec les Steelers, puis avec les Jets et les Arizona Cardinals, manquant un seul match dans sa carrière; feu Bill Nunn, directeur du personnel des scouts et des joueurs des Steelers de 1968 à 2014; sécurité John Lynch qui a joué avec Tampa Bay de 1993 à 2003 et Denver de 2004 à 2007 et a réalisé 26 interceptions et plus de 1 000 plaqués; et l’entraîneur Tom Flores qui a remporté deux titres du Super Bowl avec les Raiders, le premier en tant qu’équipe joker.

Le Walter Payton NFL Man of the Year Award a été remporté par le quart-arrière de Seattle Russell Wilson. Le prix récompense un joueur pour son service communautaire exceptionnel et son excellence sur le terrain et est nommé en l’honneur du défunt Hall of Famer.

D’autres récompenses incluaient:

— Washington QB Alex Smith en tant que joueur de retour de l’année, revenant de 17 chirurgies sur une jambe blessée qui à un moment donné a menacé sa vie.

— Kevin Stefanski qui a remporté les éliminatoires des Browns pour la première fois depuis 2003 en tant qu’entraîneur de l’année.

— Le demi offensif des Titans Derrick Henry en tant que joueur offensif AP de l’année.

— Aaron Donald des Rams en tant que joueur défensif de l’année AP pour la troisième fois.

— La recrue offensive AP de l’année est allée au quart Justin Herbert des Chargers. Le rusher de bord de Washington Chase Young a été la recrue défensive de l’année de l’AP.