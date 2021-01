Le fabricant de chemises britannique Charles Tyrwhitt réduit sa fabrication en Chine après que les clients ont déclaré qu’ils ne voulaient plus acheter de produits dans le pays.

Dimanche, le fondateur Nick Wheeler a déclaré au Mail: « Nous réagissons à ce que veut le client.

«De nombreux clients nous disent qu’ils ne veulent pas que nous fabriquions des chemises en Chine. Ils n’aiment pas le gouvernement chinois.

En plus de réduire le nombre de vêtements fabriqués en Chine, l’entreprise met fin aux contrats avec les fournisseurs de coton de la province du Xinjiang à partir de juillet.

M. Wheeler a également cité des questions plus larges de droits de l’homme pour cette décision, déclarant: « Il y a des secteurs de la fabrication chinoise utilisant le travail forcé … c’est tellement éloigné de tout ce que nous ferions jamais. »

Charles Tyrwhitt n’est que l’une des dizaines de multinationales qui réduisent leur production en Chine en raison de ces préoccupations, associées à des droits de douane élevés sur les produits chinois importés aux États-Unis.

Une étude réalisée l’an dernier par la banque suisse UBS a révélé que trois entreprises américaines sur quatre ayant des usines en Chine déménagent ou envisagent de déplacer leurs activités vers d’autres pays, comme le Vietnam.

Ils incluent Nike et Apple, qui pourraient déplacer près d’un tiers de sa production d’iPhone hors de Chine.

Les relations entre la Chine et l’Australie se détériorent également. Pékin a imposé des tarifs douaniers sur l’orge et le vin et perturbe les importations de nombreux autres produits australiens.

Charles Tyrwhitt fabrique toutes ses chemises à l’étranger – il possède des usines au Vietnam, en Inde, en Malaisie, en Italie, au Portugal et en Europe de l’Est.

Au Royaume-Uni, l’entreprise fabrique des chaussures à Northampton, des cravates dans l’Essex et des tissus pour costumes dans le Yorkshire.

M. Wheeler a déclaré que des clients lui avaient demandé de fabriquer des chemises au Royaume-Uni, mais il a déclaré que des coûts de fabrication plus élevés signifieraient qu’il devrait plus que quadrupler les prix, facturant environ 140 £ par chemise.