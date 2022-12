Charles ‘The Serpent’ Sobhraj arrive en France après sa libération

PARIS –

Le meurtrier condamné Charles Sobhraj, soupçonné d’avoir tué au moins 20 touristes en Asie dans les années 1970, est arrivé samedi à Paris en homme libre après avoir été libéré d’une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison népalaise.

C’était la dernière tournure d’une trajectoire de vie dramatique décrite dans une série coproduite par la BBC et Netflix intitulée “The Serpent”, diffusée l’année dernière. Il a par le passé admis avoir tué des touristes occidentaux en Asie.

“Je vais bien, je suis content” d’être en France, a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’une brève conversation téléphonique après son arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris. “Nous allons déjeuner.”

Sobhraj, un citoyen français de 78 ans, purgeait une peine pour la mort de routards américains et canadiens au Népal en 1975, mais a été libéré vendredi pour des raisons de santé et autres.

Son avocate française, Isabelle Coutant-Peyre, a déclaré à l’AP que Sobhraj contestera sa condamnation au Népal, le décrivant comme un “optimiste” et résilient après près de 20 ans derrière les barreaux.

Le cinéaste français Jean-Charles Deniau, qui a escorté Sobhraj hors de l’aéroport de Paris et sort un film et un livre sur sa vie, a déclaré : “Il va bien. Il a des médicaments. Il vivra à Paris, et un peu partout.”

Le gouvernement français n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la question de savoir s’il pourrait faire face à des contestations judiciaires en France. Sobhraj est né au Vietnam sous la domination française et revendique la nationalité française.

Il aurait tué au moins 20 personnes en Afghanistan, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, au Népal, en Iran et à Hong Kong entre 1972 et 1982.

Mais malgré les multiples poursuites judiciaires ouvertes contre lui, les autorités judiciaires de toute la région ont eu du mal à le condamner pour les meurtres – ou à le garder derrière les barreaux.

Il a été arrêté à New Delhi en 1976 et accusé du meurtre de deux touristes et du vol de leurs bijoux. Il a été reconnu coupable de vol mais acquitté de meurtre. En Thaïlande, il a fait face à 14 accusations de meurtre. Il a évité d’être extradé en restant devant les tribunaux indiens jusqu’à l’expiration de l’affaire thaïlandaise en 1996. En Thaïlande, il a été condamné à mort.

En 1986, il s’est évadé de la prison à sécurité maximale de Tihar à New Delhi après avoir incité les gardiens à partager un gâteau d’anniversaire contenant de la drogue, mais a ensuite été repris.

En 1997, il a été expulsé d’Inde vers la France, où il a vécu librement mais a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument tenté d’empoisonner un groupe de touristes français en Inde.

Il a refait surface en 2003 dans un casino de la ville népalaise de Katmandou et a été interrogé sur les meurtres non résolus d’un routard américain et d’un routard canadien dont les corps calcinés ont été retrouvés à la périphérie de la ville. Il a été reconnu coupable l’année suivante et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Sobhraj a insisté sur son innocence dans cette affaire, bien qu’il ait par le passé parlé de tuer d’autres touristes. Lorsqu’il a été libéré de la prison indienne, il a dit qu’il regrettait certains aspects de son passé.

Les condamnations à perpétuité au Népal sont de 20 ans. En annonçant sa libération cette semaine, la Cour suprême du Népal a déclaré qu’il souffrait d’une maladie cardiaque, qu’il avait déjà purgé plus de 75 % de sa peine et qu’il s’était bien comporté en prison, ce qui le rendait éligible à la libération.

Il a été libéré vendredi et a reçu l’ordre de quitter le Népal dans les 15 jours. Un ami a aidé à financer un billet pour la France et l’ambassade de France a préparé des documents de voyage lui permettant de partir, a déclaré l’avocat Gopal Siwakoti Chitan.

Son avocat français s’est félicité de sa libération. “Je suis très heureux mais très choqué qu’il ait fallu 19 ans pour obtenir sa liberté normale”, a déclaré Coutant-Peyre à l’aéroport. Elle a déclaré que sa condamnation pour meurtre au Népal était une “affaire fabriquée” et a déclaré que le gouvernement français n’avait pas fait assez pour l’aider ou le défendre.

Elle a dit que Sobhraj avait regardé la série “The Serpent” et avait dit que c’était “des ordures avant tout, et que 70% de tout cela est totalement faux”.

La série retrace notamment comment le diplomate néerlandais Herman Knippenberg a lancé une enquête internationale sur les meurtres présumés de Sobhraj.

Son surnom de “serpent” découle de sa réputation d’artiste du déguisement et de l’évasion. Il était également connu comme “le tueur de bikini” car il ciblait souvent les jeunes femmes.