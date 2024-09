Charles Spencer aborde le différend entre le prince Harry et le prince William avec une déclaration de 8 mots | Royal | Actualités

Il a également commenté la rupture persistante entre William et Harry en déclarant que leur soutien à l’association caritative et à l’héritage de leur mère « est tout ce qui compte vraiment dans cette situation ».

Le frère de Diana a assisté aux répétitions et a déclaré à quel point il était fier de « l’influence durable de sa sœur sur les jeunes, même des années après sa mort ».

La chorale a enregistré un nouveau single qui sortira en octobre dans le but de collecter des fonds pour le Diana Award afin de rendre hommage au lancement de l’association caritative il y a 25 ans.

Le 9e comte Spencer a ouvert vendredi les portes de la maison d’enfance de la défunte princesse de Galles, Althorp House, pour accueillir les membres du Rock Choir, la plus grande chorale contemporaine au monde.

Charles Spencer, le frère de la princesse Diana, a fait un rare commentaire concernant la dispute persistante entre ses neveux, le prince William et le prince Harry, lors de sa dernière apparition.

Le prince de Galles et le duc de Sussex ont tous deux assisté à la dernière cérémonie des Diana Awards en mars. Cependant, Harry est apparu via une liaison vidéo et William a quitté la cérémonie avant son apparition.

Earl Spencer a déclaré à ITV : « Ils reconnaissent tous les deux que c’est quelque chose qui vient de leur mère et ils soutiennent tous les deux cela et c’est tout ce qui compte vraiment dans cette situation. »

Le prince Harry sera à New York la semaine prochaine pour le 25e anniversaire de l’association caritative, juste avant de se rendre à Londres pour la remise des prix WellChild le 30 septembre.

Le duc se joindra aux jeunes lors du sommet annuel de Concordia à New York pour lancer un mouvement mondial de jeunes militants du monde entier pour la « Décennie du bien-être des jeunes » du Prix Diana.