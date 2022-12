Charles Sobhraj : le tueur en série français “Le Serpent” sort de prison népalaise

CNN

Charles Sobhraj, le tristement célèbre tueur en série français qui a inspiré la série télévisée nominée “Le Serpent”, est sorti vendredi d’une prison népalaise.

« Sobhraj a été libéré de prison. Il a été remis au service de l’immigration. Les responsables du service de l’immigration nous ont informés qu’il serait bientôt expulsé vers la France, dès aujourd’hui », a déclaré à CNN Ishwari Prasad Pandey, un responsable de la prison centrale du Népal.

Il est arrivé à Paris samedi, selon l’AFP.

Sobhraj, âgé de 78 ans, purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité au Népal pour avoir tué deux touristes en 1975, mais bon nombre de ses meurtres présumés restent non résolus.

Il a été libéré après que la plus haute cour du Népal a ordonné mercredi sa libération en raison de son âge et de son état de santé. Il souffre d’une maladie cardiaque et a besoin d’une opération à cœur ouvert, a déclaré le tribunal.

Né à Saigon, au Vietnam, sous administration française, Sobhraj a d’abord été emprisonné à Paris en 1963 pour cambriolage, mais a ensuite été accusé d’avoir commis des crimes dans une liste de pays : France, Grèce, Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, Népal, Inde, Thaïlande et Malaisie.

Il s’est également évadé de prison dans plusieurs pays et sa propension à échapper aux autorités lui a valu le surnom de “Le Serpent”.

Sobhraj a finalement admis au moins 12 meurtres entre 1972 et 1976, et a fait allusion à d’autres aux enquêteurs avant de retirer les aveux avant d’autres affaires judiciaires, selon ses biographes. Son véritable nombre de victimes est inconnu.

En 2014, un tribunal népalais a condamné Sobhraj pour le meurtre en 1975 du touriste canadien Laurent Carrière, prononçant une peine de 20 ans.

Le drame BBC / Netflix de 2021 intitulé “The Serpent” est basé sur l’histoire des meurtres présumés de Sobhraj. Il raconte comment pendant des années, il a échappé à la loi à travers l’Asie alors qu’il aurait drogué, volé et assassiné des routards le long de la soi-disant «sentier hippie» – tandis que l’ancien diplomate néerlandais Herman Knippenberg travaillait avec les autorités pour le capturer.