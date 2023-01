Charles Simic, poète lauréat du prix Pulitzer, décède à 84 ans

Charles Simic, le poète lauréat du prix Pulitzer qui a impressionné les critiques et les lecteurs avec son art singulier du lyrisme et de l’économie, sa perspicacité tragique et son humour perturbateur, est décédé à 84 ans.

La mort de Simic, le poète lauréat américain de 2007-2008, a été confirmée lundi par le rédacteur en chef Dan Halpern d’Alfred A Knopf. Il n’a pas immédiatement fourni de détails supplémentaires.

Auteur de dizaines de livres, Simic a été classé par beaucoup comme l’un des poètes les plus grands et les plus originaux de son temps, celui qui n’a écrit en anglais que bien avant la vingtaine. Sa perspective sombre mais comique a été façonnée en partie par ses années de croissance en Yougoslavie en temps de guerre, l’amenant à observer que “le monde est vieux, il a toujours été vieux”. Ses poèmes étaient généralement courts et pointus, avec des changements d’humeur et d’imagerie surprenants et parfois discordants, comme pour refléter la cruauté et le hasard qu’il avait appris très tôt.

Ses livres notables incluent The World Doesn’t End, vainqueur du Pulitzer en 1990; Walking the Black Cat, finaliste du National Book Award en 1996; Unending Blues et des collections récentes telles que The Lunatic et Scribbled in the Dark. En 2005, il a reçu le prix de poésie Griffin et a été salué par les juges comme “un magicien, un prestidigitateur”, maître d'”une précision désarmante et pince-sans-rire, qu’il ne faut jamais confondre avec la simplicité”. Il parlait couramment plusieurs langues et traduisait les œuvres d’autres poètes du français, du serbe, du croate, du macédonien et du slovène.

En 1964, Simic épouse la créatrice de mode Hélène Dubin, avec qui il a deux enfants. Il est devenu citoyen américain en 1971 et deux ans plus tard, il a rejoint la faculté de l’Université du New Hampshire, où il est resté pendant des décennies.

Son premier livre, What the Grass Says, est sorti en 1967. Il a suivi avec Somewhere Among Us a Stone is Taking Notes and Dismantling the Silence, et a rapidement produit en moyenne un livre par an. Une critique du New York Times de 1978 notait son don pour transmettre « un complexe de perceptions et de sentiments » en quelques lignes seulement.

“De toutes les choses jamais dites sur la poésie, l’axiome selon lequel moins c’est plus m’a fait l’impression la plus grande et la plus durable”, a déclaré Simic à Granta en 2013. “J’ai écrit de nombreux poèmes courts dans ma vie, sauf ‘écrit’ n’est pas le bon mot pour décrire leur origine. Puisqu’il n’est pas possible de s’asseoir et d’écrire un poème de huit lignes qui sera vaste pour sa taille, ces poèmes sont assemblés sur une longue période de temps à partir de mots et d’images flottant dans ma tête.