Charles Siebert, acteur de ‘Trapper John, MD’ est mort à 84 ans

Charles Siebert, l’acteur le plus connu pour son rôle du Dr Stanley Riverside II dans sept saisons de la série “Trapper John MD”, est décédé, selon un rapport. Il avait 84 ans.

Le journaliste hollywoodien dit mardi que Siebert est décédé le 1er mai d’une pneumonie liée au coronavirus et sa fille, Gillian Bozanic, a déclaré à la sortie que la star de cinéma des années 1970 et 80 est décédée au centre médical de l’Université de Californie à San Francisco.

“Trapper John MD” a fait irruption en 1979 en tant que spin-off direct de “MASH”, diffusant 151 épisodes jusqu’en 1986 et Siebert est apparu dans chacun d’eux.

Siebert est également devenu un réalisateur de télévision accompli dans des émissions telles que “Knots Landing”, “Pacific Blue”, “Silk Stalkings”, “Pensacola : Wings of Gold”, “Hercules : The Legendary Journeys” et “Xena : Warrior Princess”. .”

En plus de son temps en tant qu’interprète et réalisateur de télévision estimé, Siebert a également prêté ses talents à un certain nombre de films, dont “The Other Side of Midnight” et “Blue Sunshine” en 1977, “Coma” en 1978, “And Justice for All” en 1979, “All Night Long” en 1981, “White Water Summer” en 1987 et “Eight Men Out” en 1988.

Siebert a également joué le père d’Helen Keller dans le film fait pour la télévision “The Miracle Worker” en 1979 qui a vu Melissa Gilbert jouer aux côtés de Siebert dans le rôle d’Helen.

L’acteur incarnait toutes les essences du métier et était même un artiste de scène formé qui a permis à Siebert de se forger une carrière réussie à Broadway dans “Galileo” de Bertolt Brecht en 1967, et face à Dustin Hoffman de 1968-69 dans “Jimmy Shine” et dans Neil “La dame en pain d’épice” de Simon.

Siebert laisse dans le deuil sa femme, Kristine, qu’il a épousée en 1986 ainsi que les enfants Gillian et Christopher.

