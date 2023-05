Charles sera un bon roi… s’il peut résister à l’envie de parler comme un politicien

LE Couronnement a été un triomphe – mais c’était la partie la plus facile.

L’histoire jugera le roi Charles III sur son règne.

Notre Roi, Charles III, est un homme aux vues fortes qui guident sa boussole morale Crédit : AFP

Charles devra sans doute faire face à des situations embarrassantes au cours de son règne Crédit : PA

Comme sa mère, Charles devra composer avec des proches gênants.

La jeune reine avait son oncle amoureux d’Hitler, le roi Édouard VIII qui avait abdiqué.

Charles a son jeune frère en disgrâce, Andrew, ainsi que Harry et Meghan.

Et comme sa mère, notre nouveau Roi doit négocier la relation de ce pays avec son passé.

La défunte reine en a fait l’un des triomphes de son règne, alors que l’Empire britannique a été démantelé et que son bien-aimé Commonwealth a été construit.

Mais le roi Charles dérive déjà dans des eaux dangereuses où des millions de ses sujets seront amèrement en désaccord avec lui.

Charles a signalé son soutien à la recherche sur les liens historiques de la monarchie avec l’esclavage.

Assez juste.

L’éducation et l’illumination ne peuvent être qu’une bonne chose.

Mais si cette recherche conduisait le pays à payer des réparations, cela créerait une division catastrophique.

Personne ne demande jamais aux descendants de marchands d’esclaves africains de mettre la main à la poche.

Seuls les méchants britanniques.

Charles est un homme aux opinions bien arrêtées qui guident sa boussole morale.

Mais si la monarchie doit survivre, il ne peut pas être une figure de division.

Tout le monde veut partager son opinion sur tout de nos jours.

Pire encore, ils s’imaginent que tout le monde veut l’entendre.

Justin Welby, archevêque de Cantorbéry, estime que l’envoi d’immigrants illégaux au Rwanda est « moralement inacceptable ».

Et par une curieuse coïncidence, ou peut-être pas, Welby a fait connaître son point de vue dans la même semaine, il a été rapporté que Charles s’était affronté avec Boris Johnson au sujet du plan du gouvernement pour le Rwanda, le qualifiant d' »épouvantable ».

Personnellement, je ne suis pas partisan de la ruse rwandaise.

Quand quelqu’un suggère « Rwanda », je pense toujours, pourquoi ne pas le renvoyer, euh, en France ?

Mais un gouvernement élu tente désespérément de trouver une solution à un problème qui compte pour des millions de personnes.

Que le roi prenne parti serait catastrophique pour l’institution de la monarchie.

Il ne fait aucun doute que feu la reine, la personnalité publique la plus expérimentée des cent dernières années, avait ses propres opinions bien arrêtées.

Elle les a toujours gardés pour elle.

Ce roi peut être notre plus grand ambassadeur.

Alors que les blessures post-Brexit sont encore à vif en Europe, sa tournée en Allemagne a été un triomphe et un rappel aux Européens et aux Britanniques qu’il y a plus qui nous unit que nous divise.

Mais voir le chef religieux qui a couronné Charles patauger dans le débat sur le Rwanda, avant même d’avoir abattu le bruant du couronnement, montre les périls auxquels le roi est confronté.

La monarchie, et ce roi, est extrêmement populaire.

Presque tout notre pays a été touché, ému et ravi par le Couronnement.

Le républicanisme au Royaume-Uni est encore un intérêt minoritaire.

Mais nous vivons à une époque où chaque voix demande à être entendue, où chaque cause est amplifiée et où notre radiodiffuseur national est sympathique à tout anti-establishment croustillant avec une pancarte « Not My King ».

La reine Elizabeth II n’a pas eu à plaider en faveur de l’existence même de la monarchie.

Le roi Charles III le fait.

Notre pays veut que notre nouveau roi réussisse.

Charles est, assez bizarrement, plus populaire en tant que roi que lorsqu’il était le vieux prince de Galles.

Il est également plus populaire que n’importe quel politicien du pays.

L’ironie est que Charles ne conservera cette popularité que s’il peut résister à l’envie de parler comme un politicien.

Grondement royal Le groupe anti-monarchie République a parfaitement le droit de manifester dans un pays libre. Ce qu’ils n’ont pas, c’est le droit de gâcher le premier couronnement d’un monarque britannique depuis 70 ans. Ce qu’ils n’ont pas, c’est le droit de nous imposer leurs opinions minoritaires. La plupart des gens sont heureux que la loi ait détenu quelques-uns d’entre eux pendant quelques heures le jour du couronnement. Personnellement, je pense que c’est la meilleure chose que le Met ait faite depuis des lustres. Maintenant, que diriez-vous de taper sur des manivelles écologiques lentes lorsque les gens essaient de se rendre au travail ou de faire fonctionner l’école ?

Adjoa est sourd

L’observation d’ADJOA Andoh selon laquelle la famille royale avait l’air « terriblement blanche » sur le balcon du palais de Buckingham a provoqué un nombre record de plaintes – plus de 4 000 et plus.

« Nous sommes passés de la riche diversité de l’abbaye (de Westminster) à un balcon terriblement blanc », a-t-elle déclaré.

Adjoa Andoh a provoqué un nombre record de plaintes après avoir qualifié le balcon royal de « terriblement blanc » Crédit : Alamy

L’actrice, 60 ans, n’est pas une militante à la bouche.

Elle ressemble à une femme réfléchie.

Mais il était totalement sourd de souligner qu’une famille – n’importe quelle famille – manque de diversité ethnique.

Sommes-nous obligés de voir des foyers de racisme là où il n’en existe pas ?

Et l’ironie est que si la duchesse métisse de Sussex avait voulu être un membre actif de cette famille royale, alors les Windsors, et tout ce pays, auraient volontiers embrassé Meghan à bras ouverts.

Mais ce navire a navigué et ce jet privé a volé.

Sommes-nous censés voir absolument tout dans le monde à travers le prisme de la race ?

Désolé, Adjoa, ce n’est pas le cas !

Drame de la banane Le BREXIT n’est pas mort avec la décision du gouvernement de conserver la loi lunatique de l’UE – parmi des milliers d’autres – interdisant les bananes flexibles. Ce n’est pas le Brexit qui meurt. C’est le tremblement du cadavre du Brexit.

Blanka banquier

Les vétérans de l’Eurovision GRIZZLED ont apprécié – ou en ont-ils souffert ? – un flashback de Bucks Fizz lorsque la chanteuse polonaise Blanka s’est fait arracher sa jupe la nuit dernière.

Bien que les chances soient que la jeune Blanka n’ait jamais entendu Making Your Mind Up de sa vie.

La chanteuse polonaise Blanka s’est fait arracher sa jupe hier soir lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2023 à Liverpool Crédit : Reuters

Choix difficile

Qu’est-ce qui ne va pas avec l’Amérique ?

Donald Trump a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de la journaliste E Jean Carroll dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan il y a près de 30 ans.

Pourtant, incroyablement, Trump reste le favori pour être le candidat républicain à l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Cela devrait garantir une victoire démocrate.

Mais aux États-Unis, les choses ne sont pas si simples – car Joe Biden veut briguer un second mandat.

Et qui voterait pour un candidat de plus en plus incohérent pour qui le surnom Sleepy ne le recouvre plus tout à fait ?

Nous désespérons de notre politique dans ce pays.

Mais que Dieu vienne en aide aux États-Unis où le choix est entre les séniles et les sordides.

Wily Rod a encore une astuce pour obtenir ses coups de pied

Je suis tombé amoureux de la musique live en regardant Rod Stewart and the Faces.

Le groupe, dont le jeune Ronnie Wood à la guitare solo, était de grands musiciens.

Pendant des années – Rod Stewart a continué à frapper des ballons de football sur scène Crédit : AFP

Mais surtout, le groupe s’est bien amusé.

Ils ont bu du Mateus Rosé.

Ils s’affairaient.

Ils ont ri jusqu’à ce qu’ils pleurent.

Et ils ont lancé des ballons de football sur la scène.

Les bons moments étaient contagieux.

Les regarder en direct était le plus amusant que vous puissiez avoir avec votre jean évasé et prélavé.

Une vie s’est écoulée.

Les visages se sont brisés.

Rod Stewart est devenu l’une des plus grandes superstars du monde.

Rod, qui est sur le point de commencer une résidence à Las Vegas, est devenu un professionnel accompli.

Mais il a retenu quelque chose de ces nuits d’ivresse et d’anarchie sur scène avec Faces.

Pendant des années – des décennies – Rod a continué à jouer des ballons de football sur scène.

Au Finsbury Park Rainbow en 1971, si Faces envoyait un ballon de football dans la foule, nous le lui rendions.

Et j’ai essayé de le mettre sur la tête hérissée de Rod.

Mais dans le monde moderne, les ballons de football de Rod sont devenus des objets de collection.

« Les gens sont devenus fous », dit-il.

« Ils sortiraient avec un ballon de football et se feraient agresser dehors, car ils valent beaucoup d’argent. »

Une autre raison pour laquelle les coups de pied de football de Rod ont maintenant été réduits est qu’il y avait des blessures.

« J’ai eu un ou deux procès », soupire le chanteur.

Son plan astucieux est de garder les ballons de football dans le cadre de son émission, mais d’avoir des membres féminins de son groupe qui les lancent doucement dans la foule.

« Ils ne feront de mal à personne », insiste Rod, 78 ans.

Rod, mec, tu ne peux plus faire cette supposition.

Ou les gens vous demanderont de chanter : « Do Ya Think I’m Sexist ?

La bonne justice de Steve

STEPHEN Tompkinson a été reconnu non coupable d’avoir agressé un homme à l’extérieur de son domicile.

Ce qui est arrivé à l’acteur de DCI Banks pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous.

L’acteur Stephen Tompkinson a déclaré à un tribunal que le travail s’était tari depuis qu’il était soupçonné de lésions corporelles graves Crédit : PA

Tompkinson s’est réveillé au milieu de la nuit pour découvrir deux ivrognes dans son allée.

Lorsqu’ils se sont opposés à ce qu’on leur demande poliment de passer à autre chose, Tompkinson a poussé l’un d’eux, Karl Poole, en état de légitime défense.

« Je ne voulais pas lui faire de mal », a déclaré Tompkinson au tribunal. « Je voulais l’arrêter.

Poole a subi une fracture du crâne. Une expérience laide, désagréable et terrifiante.

Mais ce n’est pas la faute d’un père de famille qui trouve deux ivrognes incapables à moitié habillés sur le pas de sa porte au milieu de la nuit.

La vie de Stephen a été suspendue.

Sa carrière a été dévastée.

Le stress qu’il a enduré est inimaginable.

Mais maintenant, la star a été acquittée.

Et j’ai hâte de revoir ce bel acteur – et cet homme charmant – sur nos écrans bientôt.