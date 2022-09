Le roi Charles sera officiellement déclaré monarque aujourd’hui avec le prince William à ses côtés lors de la toute première cérémonie d’adhésion télévisée.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle sera confirmé ce matin.

Le roi Charles sera officiellement déclaré monarque aujourd’hui Crédit : Reuters

Une cérémonie sera organisée par le Conseil d’adhésion au Palais St James, à laquelle le roi Charles III ne participera pas.

Il se joindra ensuite à 10 heures pour tenir sa première réunion du Conseil privé où il fera une déclaration personnelle sur la mort de la reine.

Le prince William, la reine consort Camilla, l’archevêque de Cantorbéry et le premier ministre seront parmi ceux qui signeront la proclamation.

Les drapeaux abaissés en deuil pour la reine flotteront à nouveau à plein mât après la réunion historique.

À 11 heures, la première proclamation publique sera annoncée depuis le balcon de Friar Court du palais alors que des coups de feu retentiront à Hyde Park et à la tour de Londres.

Bien que ne faisant pas partie de la proclamation officielle, les mots “la reine est morte, vive le roi” sont souvent ajoutés par la suite.

Les formalités interviennent après que le roi Charles s’est engagé hier soir à suivre la vie de service de sa “maman chérie” lors de son premier discours à la nation.

Il a également parlé de sa « profonde tristesse » à sa mort et a salué « l’affection, l’admiration et le respect » que la reine a inspirés qui « sont devenus la marque de fabrique de son règne ».

Le roi a parlé de son “dévouement inébranlable” alors qu’il prenait “l’engagement solennel” de respecter les mêmes “principes constitutionnels” pendant “le temps restant que Dieu m’accorde”.

Et il a évoqué de manière poignante les “qualités de la reine avec chaleur, humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens”.

Le Roi termina le discours en disant : « A ma Maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : merci.

“Merci pour votre amour et votre dévotion envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des “vols d’anges te chantent pour ton repos”.

Charles a mis le pied sur le sol anglais hier pour la première fois en tant que King après être revenu de Balmoral.

Il y avait des acclamations de “God save the King” à son arrivée au palais de Buckingham.

Il a serré la main de sympathisants alors qu’il entamait son premier jour en tant que monarque du pays après une attente de 70 ans pour le trône.

Un partisan trop enthousiaste a même embrassé le roi sur la joue en violation du protocole.

Il a ensuite visité de manière poignante la mer de fleurs laissée à sa mère et s’est arrêté pour un moment de réflexion silencieuse.

Cela est venu après que le roi Charles ait conduit la famille royale à rendre hommage à sa mère bien-aimée.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Charles est devenu roi après la mort de sa mère

Charles s’arrête pour regarder les hommages floraux à sa mère avec la reine Camilla