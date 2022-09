Charles sera officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie royale

Charles est automatiquement devenu roi lorsque sa mère, la reine Elizabeth II, est décédée jeudi, mais la cérémonie d’adhésion est une étape constitutionnelle et cérémonielle clé dans l’introduction du nouveau monarque dans le pays.

LONDRES – Le roi Charles III sera officiellement proclamé monarque britannique samedi lors d’une cérémonie imprégnée de tradition ancienne et de symbolisme politique – et, pour la première fois, diffusée en direct.

La cérémonie au palais Saint-James, une résidence royale à Londres, est suivie par le Conseil d’adhésion, des politiciens de haut rang et des fonctionnaires qui conseillent le monarque. Ils se réuniront sans Charles pour le proclamer souverain – confirmant officiellement son titre, le roi Charles III – avant que le roi ne les rejoigne pour faire une série de serments et de déclarations.

“Nous nous rencontrons avant l’arrivée du roi Charles, décidons qu’il sera le nouveau monarque, puis il entrera et nous le proclamerons”, a déclaré à la BBC la législatrice Harriet Harman, membre du conseil.

Charles sera accompagné lors de la cérémonie par son épouse Camilla, la reine consort, et son fils aîné, le prince William. William est maintenant l’héritier du trône et connu sous le titre de Charles, prince de Galles.

Après la cérémonie, un fonctionnaire lira la proclamation à haute voix depuis un balcon du palais Saint-James. Il sera également lu dans la ville médiévale de Londres et dans d’autres endroits du Royaume-Uni.

Deux jours après la mort de la reine de 96 ans au château de Balmoral en Écosse après 70 ans sans précédent sur le trône, les gens sont encore venus par milliers pour rendre hommage devant le palais de Buckingham à Londres. La scène s’est répétée dans d’autres résidences royales du Royaume-Uni et dans les ambassades britanniques du monde entier.

Charles s’est tourné à la fois vers le passé – notant le «dévouement et la dévotion inébranlables de sa mère en tant que souverain» – et vers l’avenir, cherchant à donner une note rassurante de constance tout en signalant qu’il sera une monarchie du XXIe siècle.

Il a réfléchi à la façon dont le pays avait radicalement changé pendant le règne de la reine en une société “de nombreuses cultures et de nombreuses religions”, et s’est engagé à servir les gens en Grande-Bretagne et dans les 14 autres pays où il est roi “quelles que soient vos origines ou vos croyances. ”