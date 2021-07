Charles Schwab, Didi, KSU, Nvidia et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Charles Schwab — Les actions du courtier en ligne ont chuté de plus de 2% après que Goldman Sachs a abaissé l’action à neutre par rapport à l’achat. La firme de Wall Street a déclaré que les investisseurs devraient se retirer du courtage après qu’une augmentation de l’activité commerciale des clients a contribué à rapprocher l’action de sa juste valeur.

Didi Global — Les actions de la société chinoise de covoiturage ont chuté d’environ 5,9% jeudi alors qu’elle fait l’objet d’un examen de sécurité par les régulateurs de son pays d’origine. Le gouvernement chinois a bloqué les téléchargements de l’application de l’entreprise, étouffant la croissance future. Le titre est maintenant en baisse de près de 28% pour la semaine.

Actions ferroviaires — Les cours des actions des principaux chemins de fer ont été touchés jeudi après que le Wall Street Journal a rapporté que le L’administration Biden vise la consolidation parmi les chemins de fer et les compagnies maritimes. Kansas City Southern se négocie en baisse de 6,8%, tandis que les actions de Norfolk Southern ont chuté de plus de 6%. CSX est en baisse de plus de 5% et Union Pacific est en baisse de plus de 3%.

Banques — Les banques sont sous pression jeudi dans un contexte d’inquiétude croissante quant au rythme de la reprise économique. Les institutions financières comme les banques sont généralement considérées comme des actions cycliques dont la performance est liée à la trajectoire de l’économie. JPMorgan Chase a chuté d’environ 1% et Bank of America de 1,8%. Wells Fargo est en baisse de 1,5% et les actions de Citigroup ont chuté de 1,4%.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de plus de 3% jeudi en même temps que le prix du bitcoin, qui a chuté d’environ 6% à environ 32 000 $. Les activités de Coinbase sont étroitement liées au prix du bitcoin et de l’éther, bien que cela puisse changer à l’avenir au fur et à mesure de son expansion.

The RealReal — Les actions de The RealReal ont augmenté de 5% après que Needham ait lancé la couverture du stock de consignation de luxe authentifié avec une note d’achat. La société a déclaré qu’elle prévoyait des « révisions à la hausse des bénéfices » pour le détaillant. Needham a également noté « qu’il y a une demande refoulée, comme en témoignent les dépenses en vêtements et accessoires qui ont grimpé de près de 70 % depuis le début de l’année jusqu’en mai ».

Advanced Micro Devices, Nvidia – Les actions de puces sont dans le rouge, au milieu des inquiétudes concernant la croissance mondiale. Les baisses sont survenues malgré le fait qu’Oppenheimer ait relevé son objectif de prix sur Nvidia et que Goldman Sachs ait relevé son objectif de prix sur Advanced Micro Devices jeudi matin. Advanced Micro Devices est en baisse de 1,5% et Nvidia en baisse de 1,8%

