CHARLES a salué la foule en liesse alors qu’il retournait au palais de Buckingham aujourd’hui après avoir été officiellement nommé roi lors d’une cérémonie historique.

Plus tôt ce matin, des salves d’armes à feu et des trompettes ont retenti à travers le pays pour inaugurer le moment historique où il a été nommé monarque.

Charles a salué la foule en liesse Crédit : PA

La reine consort Camilla serre la main de sympathisants à Clarence House Crédit : PA

Le roi Charles a salué plus de fans passionnés à son retour au palais de Buckingham Crédit : LNP

Charles est arrivé au palais de Buckingham après une cérémonie du Conseil d’adhésion au palais St James Crédit : LNP

Le roi Charles a été officiellement déclaré monarque aujourd’hui Crédit : PA

Il était surveillé par le prince William et Camilla Crédit : PA

Le couple avait auparavant signé la proclamation pour le faire officiellement roi Crédit: Sky News

Le roi Charles est officiellement annoncé comme monarque Crédit : Getty

Coldstream Guards a donné trois acclamations pour le nouveau roi Crédit : AFP

Auparavant, ils s’étaient agenouillés et avaient posé leurs fusils sur le sol avant la lecture de la proclamation. Crédit : PA

Les trompettistes ont également joué la nouvelle version de l’hymne national Crédit : Getty

Salutations au canon annoncées dans le nouveau roi Crédit : EPA

Il y a eu 41 coups tirés de Hyde Park à Londres Crédit : Reuters

Il a ensuite été photographié en train de passer devant la foule enthousiaste du palais de Buckingham après le faste et l’apparat.

Et plus tard dans la journée, il a été chassé du palais, puis est sorti de la voiture et a salué la foule. On pense qu’il était en route pour Clarence House.

Il est intervenu après la toute première cérémonie d’adhésion télévisée au palais St James, où le roi a juré de suivre «l’exemple inspirant» de la reine.

Charles était automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a maintenant été confirmé.

Cela vient comme…

Flanqué du prince William et de la reine Camilla, il a déclaré: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

Le roi Charles a également approuvé une ordonnance selon laquelle le jour des funérailles de la reine, qui reste à déterminer, sera un jour férié.

Il a poursuivi: “Je saisis cette occasion pour confirmer ma volonté et mon intention de poursuivre la tradition de céder les revenus héréditaires, y compris le domaine de la Couronne, à mon gouvernement pour le bénéfice de tous, en échange de la subvention souveraine, qui soutient mes fonctions officielles comme chef d’État et chef de la nation.

“Et dans l’accomplissement de la lourde tâche qui m’a été confiée, et à laquelle je consacre maintenant ce qui me reste de ma vie, je prie pour la direction et l’aide de Dieu Tout-Puissant.”

À 11 heures, la proclamation principale du roi a été donnée par le roi d’armes jarretière depuis le balcon au-dessus de Friary Court.

Il a mis fin à la déclaration “Dieu sauve le roi” alors que l’histoire était écrite.

La fanfare des Coldstream Guards et des trompettistes d’État de la Household Cavalry a ensuite joué l’hymne nouvellement révisé.

Trois acclamations ont également été données pour le nouveau monarque alors que les trompettistes faisaient retentir la fanfare.

De la fumée a également rempli l’air alors que 41 canons ont été tirés de Hyde Park et 62 sur la Tour de Londres dans un salut époustouflant.

Il y a également eu des salves d’artillerie au château de Cardiff, au château d’Édimbourg, à Gibraltar, à Colchester, à York, à Larkhill près de Stonehenge, aux bases navales de Devonport et de Portsmouth et à un certain nombre de stations en mer.

Les drapeaux abaissés en deuil pour la reine flotteront à nouveau à plein mât après la cérémonie.

D’autres proclamations ont également été faites aujourd’hui – y compris dans la ville de Londres.

Les gardes ont traversé la capitale pour livrer la deuxième déclaration devant la Bourse royale.

CADEAU TOUCHANT

Le prince William avait auparavant signé la proclamation au palais de St James pour faire officiellement de son père un roi.

C’est la première fois qu’il est vu en public depuis la mort de sa grand-mère.

Le prince William et le prince Harry avaient offert au roi Charles l’encrier qu’il avait utilisé pour signer la déclaration.

L’épouse “bien-aimée” du roi, la reine consort Camilla, a également ajouté son nom au document historique.

Cela faisait partie du Conseil d’adhésion au Palais St James, auquel le roi Charles III n’a pas assisté, conformément à la tradition.

Tout ce que vous devez savoir après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans LA nation est en deuil après le décès de la bien-aimée reine Elizabeth à l’âge de 96 ans – voici tout ce que vous devez savoir sur la vie glorieuse de Sa Majesté et sur la suite.

Les formalités se poursuivront cet après-midi lorsque le roi Charles tiendra une série d’audiences au palais de Buckingham.

A 14h, il recevra l’archevêque de Cantorbéry, suivi de la PM Liz Truss et de son cabinet à 14h30.

Il rencontrera ensuite les chefs des partis d’opposition à 15 heures, puis le doyen de Westminster une heure plus tard.

Cela vient après que le roi Charles s’est engagé hier soir à suivre la vie de service de sa “maman chérie” dans son premier discours à la nation.

Il a également parlé de sa « profonde tristesse » à sa mort et a salué « l’affection, l’admiration et le respect » que la reine a inspirés qui « sont devenus la marque de fabrique de son règne ».

Et il a évoqué les “qualités de la reine avec chaleur, humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens”.

Le Roi termina le discours en disant : « A ma Maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : merci.

“Merci pour votre amour et votre dévotion envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des “vols d’anges te chantent pour ton repos”.

Le roi Charles signe le serment relatif à la sécurité de l’Église d’Écosse Crédit : PA

Il a approuvé une ordonnance selon laquelle les funérailles de la reine seront un jour férié

La déclaration a été faite dans la salle du trône du palais St James Crédit : PA

Le prince William signe la proclamation aujourd’hui Crédit : PA

Les anciens PM ont mis leurs différences de côté lors de la cérémonie d’aujourd’hui

Les foules regardent la proclamation au Palais St James Crédit : AFP

Les gardes quittent le palais de Buckingham pour la cérémonie

Une deuxième proclamation a eu lieu dans la City de Londres Crédit : Getty

Les gardes avaient marché vers le Royal Exchange

Une salve au canon par le 105 Regiment Royal Artillery au château de Hillsborough, à Belfast, aujourd’hui

Boris Johnson, David Cameron, John Major et Theresa May sont arrivés ensemble Crédit : PA

Charles est devenu roi après la mort de sa mère

Charles s’arrête pour regarder les hommages floraux à sa mère avec la reine Camilla