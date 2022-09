CHARLES III a rendu un hommage émouvant à sa “bien-aimée” Reine Camilla dans son discours d’accession alors qu’il était proclamé Roi.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a été confirmé ce matin.

Charles III a prononcé son discours d’adhésion après avoir été confirmé comme roi ce matin Crédit : PA

Il a rendu un hommage touchant à sa femme, la reine consort Camilla Crédit : PA

Lors de son discours d’adhésion, dans la salle du trône du palais Saint-James, Charles III a rendu hommage à la reine consort Camilla.

Le roi a déclaré : « Dans tout cela, je suis profondément encouragé par le soutien constant de mon épouse bien-aimée.

Cela vient comme…

Une cérémonie a été organisée par le Conseil d’adhésion au palais St James, à laquelle le roi Charles III n’a pas assisté, conformément à la tradition.

Il est ensuite entré plus tard dans la salle du trône où il a juré de suivre “l’exemple inspirant” de la reine devant le prince William et la reine Camilla.

Le prince de Galles et le prince Harry nouvellement nommés ont offert au roi Charles l’encrier qu’il a utilisé pour signer la déclaration.

Le roi a déclaré: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

Le roi Charles a également approuvé une ordonnance selon laquelle le jour des funérailles de la reine, qui reste à déterminer, sera un jour férié.