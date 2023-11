Charles prononce son premier discours du roi en 72 ans dans un faste parlementaire

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

LONDRES — Le roi Charles III portera une couronne très lourde. Une personne appelée Black Rod se verra claquer une porte au nez. Un législateur sera retenu « en otage » par le palais de Buckingham. C’est l’ouverture officielle du Parlement, cette période de l’année où le monarque britannique annonce les nouvelles lois à l’ordre du jour du gouvernement, mais comme nous sommes en Grande-Bretagne, il y a une cérémonie complexe imprégnée d’anciennes coutumes qui peut sembler légèrement déroutante aux non-initiés.

C’est également la première fois depuis plus de 70 ans qu’un roi prononce un discours, un événement rendu célèbre – du moins pour les Américains – par le film de 2010 mettant en vedette Colin Firth dans le rôle du monarque de guerre, le roi George VI, surmontant un obstacle à la parole. Depuis 1952, c’est une reine qui fait le travail, même si Charles a remplacé sa mère en 2022 en raison de sa mauvaise santé.

C’est également le premier événement de ce type pour le Premier ministre Rishi Sunak – et il espère que ce ne sera pas le dernier. Son Parti conservateur est très en retard dans les sondages et des élections doivent avoir lieu d’ici janvier 2025.

Le discours du roi est lu par le roi assis sur un trône doré, mais dans ce cas, le monarque n’est que le messager. Le discours est entièrement écrit par le gouvernement et c’est le moment où le Premier ministre montre quelles sont les priorités du parti au pouvoir. Comme des élections approchent, ce discours donnera un aperçu de la manière dont les conservateurs prévoient faire campagne lors des prochaines élections.

Et c’est ainsi que Charles, un écologiste de longue date, pourrait se retrouver à annoncer une législation prévoyant un nouveau système d’attribution de licences pétrolières et gazières, que le gouvernement considère comme important pour la sécurité énergétique. Groupes environnementaux s’opposer à la mesure, affirmant que le Royaume-Uni devrait se concentrer sur les énergies renouvelables et que cette décision est une tentative de créer un fossé avec le parti travailliste d’opposition.

Selon des fuites dans la presse britannique, Charles, ou plutôt le discours qu’on lui a donné de lire, annoncera des réformes législatives, notamment une interdiction progressive de fumer pour créer une génération sans tabac ; un nouveau régulateur pour le football anglais ; des pouvoirs accrus pour les juges afin de contraindre les criminels reconnus coupables à comparaître sur le banc des accusés pour l’audience de détermination de leur peine ; et des peines de prison obligatoires pour vol à l’étalage.

Les prochaines élections signifient que ce sera l’un des discours les plus politiques de ces dernières années. Il est possible que certaines des propositions ne deviennent jamais des lois parce que les conservateurs pourraient manquer de temps parlementaire. Cela signifie également que les conservateurs pourraient annoncer des politiques accrocheuses qui, espèrent-ils, les aideront à convaincre les électeurs, même s’ils ne deviennent jamais une loi.

La cérémonie est un ensemble de coutumes vieilles de plusieurs siècles qui rappellent une époque où les relations entre le monarque et le Parlement étaient bien plus tendues. Avant que Charles n’arrive au Parlement, les gardes du corps royaux fouilleront ses caves à la recherche d’explosifs – une référence au « complot des poudres » de Guy Fawkes en 1605 – une tentative infructueuse des catholiques anglais de faire exploser le roi protestant Jacques Ier et le Parlement.

La partie la plus connue de la cérémonie est probablement celle où Tige noireun haut fonctionnaire de la Chambre des Lords, frappe à la porte de la Chambre des communes, seulement pour la voir lui claquer au visage – cela est censé symboliser l’indépendance de la Chambre des communes vis-à-vis du monarque.

Sans se laisser décourager par l’accueil glacial, Black Rod frappe ensuite à trois reprises à la porte avec son bâton de cérémonie (il y a une entaille dans le mur à cause des coups au fil des ans) et la porte de la Chambre des communes est enfin ouverte. Les législateurs émergent alors et suivent Black Rod jusqu’à la Chambre des Lords pour entendre le discours du monarque.

Dans une autre tradition, inspirée par la décapitation du roi Charles Ier en 1649, un législateur est retenu « en otage » au palais de Buckingham lors de la cérémonie visant à garantir le retour sain et sauf du monarque.

De son côté, Charles portera la couronne impériale d’État, apportée spécialement de la Tour de Londres, et une robe de velours cramoisi, qu’il enfilera dans le vestiaire.