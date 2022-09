Le roi Charles s’est engagé à suivre “l’exemple inspirant” de sa mère Elizabeth II dans l’accomplissement de ses fonctions de chef de l’Etat.

Il parlait quelques instants après avoir été officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie historique au palais St James à Londres.

Le nouveau roi fit alors le serment de préserver l’Église d’Écosse, nécessaire car en Écosse il y a une division des pouvoirs entre l’Église et l’État.

Debout devant le trône royal dans la salle du trône du palais, Charles a parlé de la «perte irréparable» pour lui-même, sa famille, le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde entier représenté par la mort de sa mère.

“C’est la plus grande consolation pour moi de connaître la sympathie exprimée par tant de personnes envers moi, ma sœur et mes frères”, a-t-il déclaré.

Saluant l’exemple d’Elizabeth “d’amour de toute une vie et de service désintéressé”, il s’est dit “profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté qui m’ont maintenant été transmis”.

Et il a ajouté: “En assumant ces responsabilités, je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné de maintenir le gouvernement constitutionnel et de rechercher la paix, l’harmonie et la prospérité des peuples de ces îles et dans les royaumes et territoires du Commonwealth à travers le monde.”