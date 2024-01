Charles Osgood, ancien animateur de CBS Sunday Morning, est décédé à 91 ans

Charles Osgood, animateur de longue date de « CBS Sunday Morning » et « The Osgood File », est décédé à 91 ans. CBS News a annoncé Mardi.

Osgood, qui a passé 45 ans chez CBS News, a animé “CBS Sunday Morning” pendant 22 ans et l’émission de radio “The Osgood File” de 1971 à 2017.

Pendant qu’Osgood était l’animateur de “Sunday Morning”, l’émission a remporté trois Daytime Emmy Awards pour son programme matinal exceptionnel.

Osgood, connu pour ses nœuds papillon emblématiques et son slogan « Je te verrai à la radio », a animé « CBS Sunday Morning », le magazine d’information primé, pendant plus de 22 ans avant de prendre sa retraite en 2016. Son émission de radio, « The Osgood File » a duré 46 ans, de 1971 à 2017.

Originaire de New York et diplômé de l’Université Fordham, Osgood est devenu présentateur du US Army Band avant de commencer sa carrière dans la radiodiffusion.

“J’ai croisé un gars alors que je dînais avec un de mes amis et il était vêtu d’un uniforme blanc”, a déclaré Osgood. a déclaré au Los Angeles Times en 1991. «Il était l’annonceur du United States Army Band. Je lui ai demandé quand il sortirait et il m’a répondu que dans les prochaines semaines, donc le lendemain matin, j’étais garé devant le bureau du commandant. Il a été impressionné par le fait que je puisse prononcer Rimski-Korsakov. C’est comme ça que j’ai obtenu le poste.

Osgood a été annonceur et directeur de programme pour WGMS Radio à Washington, DC, puis est devenu directeur général de WHCT-TV à Hartford, Connecticut. Il a ensuite travaillé chez ABC News avant de devenir présentateur et journaliste pour WCBS Radio à New York. .

Il a ensuite rejoint la télévision CBS News, travaillant sur “CBS Morning News”, “CBS Evening News with Dan Rather” et “CBS Sunday Night News” avant de succéder à Charles Kuralt en tant qu’animateur de “Sunday Morning” en 1994. Pendant le mandat d’Osgood en tant qu’animateur , l’émission a remporté trois prix Daytime Emmy pour le programme matinal exceptionnel.

Fréquemment identifié comme le « poète en résidence » du réseau, Osgood a offert des commentaires fantaisistes sur l’actualité, souvent en rimes. Par exemple, lorsque le Bureau du recensement des États-Unis a introduit l’abréviation POSSLQ, pour Persons of the Opposite Sex Sharing Living Quarters, il a proposé un refrain qui est devenu plus tard le titre de l’un de ses six livres : « Il n’y a rien que je ne ferais pas. Si tu voulais être mon POSSLQ.”

Osgood était également un musicien doué, se produisant avec des groupes comme les New York Pops et les Boston Pops, ainsi que dans son propre programme. Il a rejoint l’émission en 2017 après sa retraite pour jouer et chanter “Have Yourself a Merry Little Christmas”, accompagné par le Young People’s Chorus of New York City.

Après 22 ans à la tête du programme, Osgood a cédé les rênes à la journaliste chevronnée Jane Pauley, qui a déclaré à propos de l’animatrice de longue date : « Le regarder au travail était une classe de maître en matière de communication. »

“Il était l’un des meilleurs stylistes de diffusion et l’un des derniers. Son style était si naturel et si intact qu’il communiquait son authenticité”, a déclaré Pauley à propos d’Osgood, selon CBS News. “Il se connectait avec les gens. Le regarder à la télévision ou l’écouter à la radio, comme je l’ai fait pendant des années, c’était comme si vous le connaissiez, et il vous connaissait. Il a apporté à ‘Sunday’ une sensibilité unique, une curiosité et sa fantaisie caractéristique. Bonjour, et ça dure.”

Quand il a annoncé sa dernière diffusion en 2016, Osgood a expliqué pourquoi il est resté si longtemps dans ce rôle. (Il approchait les 84 ans à l’époque.)

“Depuis des années maintenant, les gens, même mes amis et ma famille, me demandent pourquoi je continue à faire ça compte tenu de mon âge”, a déclaré Osgood, ajoutant : “C’est juste que ça a été une telle joie de le faire. Qui ne voudrait pas être celui qui présente ces formidables conteurs, les producteurs, les scénaristes et tous ceux qui ont monté ce merveilleux spectacle.”

“Ça a été une superbe série, mais après presque 50 ans à CBS News… le moment est venu”, a-t-il déclaré, avant de remercier le public et de se lancer dans un refrain a cappella de la chanson des Weavers “So Long, It’s Been Good to”. Je sais, Yuh.”

Il a continué à animer « The Osgood File » pendant un peu plus d’un an jusqu’à sa retraite en décembre 2017 en raison de problèmes de santé.

Osgood est décédé mardi à son domicile du New Jersey, selon le réseau. Selon sa famille, la cause du décès était une démence. Il laisse dans le deuil son épouse Jean, ses cinq enfants et ses deux frères et sœurs.

“Charlie a vraiment adoré faire partie de la communauté ‘Sunday Morning’. Il nous manquera terriblement, mais il est réconfortant de savoir que sa vie a été charmée, en grande partie grâce à vous”, a déclaré sa famille dans un communiqué partagé par CBS News. . “Du fond du cœur, merci de l’accueillir chez vous le dimanche pour partager des histoires et mettre en valeur les meilleures parties de l’humanité. Il vous verra à la radio.”