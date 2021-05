Charles Oliveira survit, KOs Michael Chandler

Après 11 ans avec la promotion, Charles Oliveira siège enfin au sommet du trône de l’UFC.

Dans l’événement principal de l’UFC 262, Oliveira (31-8 MMA, 19-8 UFC) a éliminé Michael Chandler (22-5 MMA, 1-0 UFC) pour réclamer le titre vacant des poids légers de la promotion.

L’UFC 262 s’est déroulé au Toyota Center de Houston. Il a été diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN +.

Les changements d’élan ne manquent pas lors du premier tour. Oliveira est sorti en tirant des coups de pied, auxquels Chandler a répondu avec quelques coups de poing sauvages. L’un s’est connecté et a mis Oliviera sur son pied arrière. Oliveira a tiré pour un retrait et Chandler s’est enfermé dans une guillotine. Oliveira se libéra et se fraya un chemin vers le dos de Chandler.

Bien qu’ils soient restés dans cette position pendant un certain temps, Oliveira n’a pas été en mesure d’obtenir une soumission. Chandler se dégagea de l’emprise d’Oliveira. Une fois sur les pieds, il a finalement été rencontré et laissé tomber par une rafale de coups de poing durs de Chandler. D’une manière ou d’une autre, Oliveira a survécu pour voir à la fin du tour.

Alors que l’élan se dirigeait vers Chandler au début du deuxième tour, Oliveira l’a rapidement interrompu. Après avoir laissé tomber Chandler de la main gauche, Oliveira a essaimé l’ancien champion du Bellator avec une série de coups de poing contre la cage. Chandler essaya de s’enfuir mais fut rencontré par une autre main gauche d’Oliveira qui le laissa tomber. Oliveira a continué à frapper jusqu’à ce que l’arbitre Dan Miragliotta en voie assez pour arrêter le combat.

Membre de l’alignement de l’UFC depuis plus d’une décennie, Oliveira est devenu champion lors de son premier défi au titre après 27 apparitions dans la promotion. Sa séquence de victoires s’est étendue à neuf, dont huit finitions.

Chandler a subi sa première défaite depuis son arrivée à l’UFC de Bellator et a eu une séquence de trois victoires consécutives. L’UFC 262 n’était que la troisième fois que Chandler perdait par coups de poing dans sa carrière.

Chandler, 35 ans, a pris la voie rapide pour son premier défi au titre. L’un des affiches du Bellator MMA de 2010 à 2020, Chandler a impressionné le président de l’UFC, Dana White, lorsqu’il a rejoint la promotion et a terminé Dan Hooker avec des grèves au premier tour de l’UFC 257 en janvier.

Les résultats les plus récents de l’UFC 262 incluent:

Charles Oliveira bat. Michael Chandler via KO (coups de poing) – Round 2, 0:19

Beneil Dariush bat. Tony Ferguson par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Rogerio Bontorin bat. Matt Schnell par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Katlyn Chookagian bat. Viviane Araujo par décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Edson Barboza bat. Shane Burgos via TKO (coups de poing) – Round 3, 1:16

Andre Muniz bat. Ronaldo Souza via soumission (armbar) – Round 1, 3:59

Lando Vannata bat. Mike Grundy par décision partagée (29-28, 27-30, 30-27)

Jordan Wright a vaincu. Jamie Pickett via TKO (grèves) – Round 1, 1:04

Andrea Lee a vaincu. Antonina Shevchenko via soumission (triangle étrangleur-brassard) – Round 2, 4:52

Priscila Cachoeira bat. Gina Mazany via TKO (coups de poing) – Round 2, 4:51

Tucker Lutz bat. Kevin Aguilar par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Christos Giagos bat. Sean Soriano via soumission technique (D’Arce choke) – Round 2, 3:59

