Charles Martin ciblera Tyson Fury s’il remporte une victoire bouleversée sur Jared Anderson ce week-end en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

L’ancien champion Charles Martin promet quelque chose « que le monde n’a jamais vu » lorsqu’il combat Jared Anderson ce week-end.

Martin était autrefois le futur. Le poids lourd américain était invaincu et a remporté le titre IBF en 2015 lorsque Vyacheslav Glazkov s’est effondré.

Il sait ce que c’est que de devenir soudainement célèbre et de tomber dans une chute tout aussi abrupte de la grâce.

Ces expériences, pense-t-il, lui donnent un nouvel espoir que Jared Anderson n’a pas encore. Les dures leçons d’une carrière tumultueuse, dit Martin, l’ont préparé à choquer la star de Tolède dans sa ville natale lorsqu’ils se battent, en direct sur Sky Sports aux premières heures du dimanche matin.

Jared Anderson affronte Charles Martin ce week-end





« Cela varie selon les gens. J’ai mûri, donc je suis dans un espace différent en ce moment. Cela peut être difficile. Cela peut être difficile parfois. La vie jette des coups différents à chacun. a déclaré à Sky Sports.

« C’était beaucoup de pression quand je suis devenu champion du monde, me tirant dans toutes les directions. Je n’avais vraiment pas de temps pour moi. C’est mouvementé. Tout dépend de la façon dont les gens gèrent la pression. »

Il soupçonne qu’Anderson pourrait vivre quelque chose de similaire.

À seulement 23 ans et invaincu lors de ses 14 combats professionnels, Anderson a déjà été présenté comme le prochain grand poids lourd.

« Tout dépend de lui, de la façon dont il gère la pression. Parce que vous devez faire face à beaucoup de choses comme ça lorsque vous venez essayer de vous battre dans votre ville natale », a déclaré Martin.

« Il n’y a vraiment rien que je n’ai pas vu. J’ai côtoyé certains des plus grands combattants d’aujourd’hui et la vie m’a renversé de nombreuses fois. Je suis assez aguerri. »

Frazer Clarke pense que Jared Anderson sera la prochaine grande chose à faire irruption sur la scène des poids lourds et qu’il « lorgnera les grands garçons ».



Martin a perdu son titre mondial contre Anthony Joshua en deux tours soudains en 2016. Mais il est catégorique sur le fait que son apparence ne reflétait pas ce dont il était vraiment capable.

« Venant de rien à beaucoup de quelque chose du jour au lendemain, cela m’a été préjudiciable, à moi personnellement », a-t-il déclaré. « Pour moi personnellement, si je pouvais remonter le temps, j’irais peut-être à un tutorat ou quelque chose comme ça pour ce qui se passerait quand vous auriez ces choses. Parce que je suis devenu incontrôlable.

« Obtenir une tonne d’argent alors que vous n’êtes tout simplement pas prêt, que vous n’avez aucune éducation financière. C’est la principale chose qui dérange vraiment beaucoup de gens. Si vous n’êtes pas prêt pour les choses et qu’ils viennent à vous si rapidement, vous faut l’embrasser », a poursuivi Martin. « J’ai fait ces [bad] les décisions.

« Ne pas écouter, faire ce que je pensais être le mieux pour moi et ce n’était pas le cas, c’était tout le contraire. J’ai dû apprendre. Tu te fais renverser, tu te relèves. C’est la vie. »

Bien que l’opportunité de combattre Anderson se soit présentée à court terme, Martin a insisté sur le fait qu’il était maintenant prêt à en profiter.

Il était dans le gymnase, attendant que son prochain combat soit confirmé de toute façon. « J’ai gardé le cap. Je suis resté dans le gymnase. Je suis resté avec la musculation. Nous allions avoir un autre rendez-vous et puis ça s’est présenté. Alors on l’a pris, on s’entraînait, on faisait tout donc c’est bien. » dit Martine.

« Je vais y aller et mettre mes performances. J’ai travaillé dur. Extrêmement dur. J’ai eu un camp de 10 mois, du régime, sans rien laisser au hasard. »

Charles Martin a révélé qu’il visait un combat contre Tyson Fury





Il est très motivé pour arracher un triomphe inattendu. « Cela signifie le monde pour moi et il me faudra, espérons-le, me battre contre Tyson Fury », a-t-il ajouté.

Fury, le champion WBC, est sa cible « parce qu’il ne peut pas combattre les gauchers ».

Il veut présenter son nouveau moi à la scène des poids lourds. « C’est un tout autre Charles Martin que personne n’a jamais vu. Le monde n’a jamais vu ce Charles Martin », a-t-il déclaré.

« C’est la vraie affaire, c’est ce que vous obtenez. Ce que vous voyez est ce que vous obtiendrez.

« Jusqu’à ma retraite, jusqu’à ce que je raccroche ces gants, je me suis entièrement consacré au sport.

« Je suis encore un jeune homme. Je me sens merveilleusement bien », a-t-il conclu. « J’ai l’endurance, j’ai la force, j’ai l’agilité. Je suis habile, je suis pointu.

« Je vais bien. »

