Charles Leclerc s’empare de la pole à Marina Bay, Max Verstappen est parti furieux

Charles Leclerc a pris la pole position samedi pour le Grand Prix de Singapour, mais le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, est resté furieux après avoir terminé seulement huitième plus rapide.

Leclerc a chronométré 1min 49.412sec dans sa Ferrari dans des conditions humides pour dominer les feuilles de temps 0.022sec devant Sergio Perez de Red Bull, avec la Mercedes de Lewis Hamilton troisième.

A LIRE AUSSI| Championnats du monde par équipe de l’ITTF : Indian Men Down Ouzbékistan ; Les femmes vacillent contre l’Allemagne

Verstappen, qui a une chance mathématique de conserver son titre mondial ce week-end, avait semblé prêt à défier le temps de Leclerc lors de son dernier tour rapide avant de se faire dire d’abandonner par son équipe Red Bull.

Le Néerlandais, qui avait établi le premier secteur le plus rapide, a ensuite lancé une tirade pimentée par la radio de l’équipe après avoir reçu l’ordre d’abandonner et de retourner aux stands car il manquait de carburant.

“Nous avons manqué de carburant, donc c’est incroyablement frustrant et cela ne devrait pas arriver”, a déclaré Verstappen à Sky Sports F1.

Seule la fusillade dans le top 10 pour la pole a eu lieu sur des pneus slicks sous les lumières du circuit de Marina Bay après de fortes pluies plus tôt.

La plupart des qualifications ont vu des voitures équipées de pneus intermédiaires sur une piste trop humide pour risquer les slicks, les murs de béton impitoyables du tracé de la rue représentant un danger omniprésent pour toute perte de contrôle.

“Ce fut une qualification très, très délicate”, a déclaré Leclerc.

“En Q3, nous ne savions pas quoi faire, nous avons opté pour le soft à la dernière minute et cela a payé. J’ai fait une erreur dans mon dernier tour donc je ne pensais pas que j’obtiendrais la pole, mais c’était juste assez.

Le monégasque Leclerc peut empêcher Verstappen de sceller le championnat ce week-end en terminant plus haut que huitième lors de la course de dimanche.

C’était tellement, tellement proche

Leclerc a désormais un avantage considérable sur la grille de départ sur le Néerlandais, qui partira de la quatrième ligne sur un circuit qui offre peu d’opportunités de dépassement.

Perez pourrait aider son coéquipier Red Bull en devançant Leclerc au départ.

“C’est une bonne occasion d’attaquer Charles et de viser la victoire”, a déclaré le Mexicain.

« J’ai été déçu de rater la pole pour deux centièmes. C’était tellement difficile d’apprendre les conditions d’aujourd’hui et demain pourrait être humide.

Le septuple champion du monde Hamilton a réalisé sa meilleure performance de qualification de la saison, terminant dans les trois premiers pour la première fois, à seulement 0,054 seconde de Leclerc.

“Je poussais si fort, c’était si, si près”, a déclaré Hamilton.

« Ces gars-là sont si rapides, mais je pensais qu’avec un tour parfait, nous pourrions nous battre pour la première place, mais je n’avais tout simplement pas le grip dans le dernier tour.

“Nous nous lèverons et nous nous battrons à nouveau demain.”

Verstappen doit gagner la course, marquer 22 points de plus que Leclerc et voir son coéquipier Perez terminer quatrième ou moins pour conserver son titre mondial avec cinq courses à perdre, ou la poursuite se poursuivra au Japon la semaine prochaine.

Mais il doit trouver un moyen de dépasser sept pilotes pour le faire, ce qui semble extrêmement improbable.

Devant lui se trouvent Carlos Sainz de Ferrari, Fernando Alonso – qui a terminé cinquième le plus rapide de l’Alpine avant son 350e départ en GP – et la McLaren de Lando Norris en sixième.

L’AlphaTauri de Pierre Gasly s’alignera aux côtés de Verstappen sur la quatrième ligne.

Ce n’était pas que de bonnes nouvelles pour Mercedes. George Russell n’a pas réussi à trouver d’adhérence sur ses pneus intermédiaires et a eu un échec surprise pour entrer en Q3 après avoir été seulement 11e plus rapide.

Alex Albon, qui a bien réussi à se rendre à Singapour trois semaines après une appendicite au Grand Prix d’Italie et a ensuite souffert de complications chirurgicales, a terminé 19e dans sa Williams.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici