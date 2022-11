Charles Leclerc se qualifie 10e pour la course Sprint de Sao Paulo après une erreur de pneu Ferrari

Ferrari a ajouté une autre erreur à la liste des erreurs de la saison vendredi en envoyant Charles Leclerc dans une fusillade en pole position au Brésil avec des pneus différents de tous les autres.

Le pari sur la météo s’est retourné contre lui et le malheureux Monégasque s’est qualifié 10e pour la course de sprint de Sao Paulo samedi après que les drapeaux rouges et la pluie à Interlagos l’aient laissé sans temps au tour au tableau de la phase finale.

A LIRE AUSSI : Exclusif | Si les géants du Gujarat parviennent à remporter le titre, cela me donnera tout en tant qu’individu : Rakesh

« Suis-je le seul sur les inters ? » Leclerc a demandé à la radio de l’équipe lors de son premier tour hors des stands lorsqu’il s’est rendu compte que tout le monde était sur des pneus slicks souples plutôt que sur l’option de piste humide plus lente.

“Il n’y a pas de pluie”, a-t-il ajouté.

Le pilote Ferrari a ensuite été contraint de revenir aux stands, mais George Russell de Mercedes a glissé dans le gravier et a déclenché des drapeaux rouges pour arrêter la séance.

La pluie s’est ensuite fait plus abondante, lui privant la chance d’un tour rapide.

Leclerc, qui affronte Sergio Perez de Red Bull pour la deuxième place dans un championnat déjà remporté par Max Verstappen, prendra le départ aux côtés du Mexicain samedi dans une course de 100 km qui déterminera la grille principale du Grand Prix de dimanche.

Kevin Magnussen de Haas, le premier à quitter la voie des stands en Q3, a décroché sa première pole position.

“Je vais parler à l’équipe et comprendre ce que nous pouvons faire de mieux dans ces conditions”, a déclaré Leclerc.

La saison de Ferrari a été durement touchée par des erreurs de toutes parts et des problèmes de fiabilité.

Leclerc menait sa course à domicile à Monaco depuis la pole avant qu’une erreur de stratégie ne le laisse quatrième.

A LIRE AUSSI : Ce n’est plus le secret le mieux gardé de l’Inde, Odisha est maintenant “où le Le monde vient jouer’

Au Grand Prix des Pays-Bas, Ferrari n’avait que trois pneus prêts pour Carlos Sainz lors d’un arrêt au stand.

« Que se passe-t-il chez Ferrari et qui va prendre en charge cette situation parce que ça dure toute l’année ? Damon Hill, champion du monde de 1996 devenu expert, a déclaré sur Sky TV.

“Vous pouvez voir qu’ils ont le potentiel et Charles critique efficacement l’équipe à la radio en disant” sympa les gars “, mais il doit également assumer une certaine responsabilité”, a ajouté le Britannique.

“Peut-être qu’ils ne le laissent pas faire ou peut-être qu’il n’a pas le courage de l’assumer lui-même.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici