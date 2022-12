Charles Leclerc s’attend à une transition en douceur de Ferrari après Mattia

Le départ de Mattia Binotto en tant que patron de Ferrari en Formule 1 à la fin du mois ne devrait pas affecter les performances de l’équipe en piste la saison prochaine, a déclaré vendredi le vice-champion Charles Leclerc.

Binotto a annoncé sa démission en novembre, l’équipe la plus ancienne et la plus titrée du sport n’ayant pas encore confirmé de remplaçant.

Les développements menacent de bouleverser Maranello tandis que les champions Red Bull et Mercedes, troisième, bénéficient d’une stabilité considérable – avec le patron de Red Bull, Christian Horner, face au sixième directeur Ferrari de son mandat à Milton Keynes.

“Je n’ai jamais eu de changement de directeur d’équipe lorsque je courais pour la même équipe”, a déclaré Leclerc, qui a fait ses débuts chez Sauber à moteur Ferrari en 2018, aux journalistes avant le gala de remise des prix de la FIA à Bologne.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

« Il faudra probablement un peu de temps au (nouveau) directeur de l’équipe pour se familiariser avec le système et avec Ferrari, car c’est évidemment une équipe énorme. Mais je crois que si c’est fait de la bonne manière, je ne pense pas que nous en souffrirons sur la piste. Je suis sûr que ce sera une transition en douceur.”

Le Monégasque a déclaré que Binotto travaillait toujours pour aider l’équipe à se préparer pour la saison prochaine.

L’un des principaux candidats pour le remplacer est le Français Frédéric Vasseur, patron de l’équipe Sauber qui concourt actuellement sous le nom d’Alfa Romeo mais qui deviendra l’équipe d’usine d’Audi à partir de 2026.

Leclerc a conduit en série junior pour Vasseur, qui a cofondé ART Grand Prix avec le manager de Leclerc, Nicolas Todt.

Le Monégasque n’a pas voulu commenter qui devrait remplacer Binotto et était convaincu que le président de la société, John Elkann, et le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, feraient le bon choix.

“Ferrari est une équipe très différente des autres”, a déclaré Leclerc lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Vasseur serait un bon choix.

“Je ne peux que commenter mon expérience avec Fred qui a évidemment été bonne. J’ai déjà travaillé avec Fred dans les catégories juniors où il a cru en moi et nous avons toujours eu une bonne relation. Évidemment, cela ne devrait influencer aucune des décisions. Il a toujours été très direct, très honnête et c’est quelque chose que j’ai aimé chez Fred. Que ce soit lui ou pas, je ne sais pas.”

Leclerc a déclaré que Binotto l’avait appelé avant son annonce et qu’il avait respecté la décision.

« Je ne peux que le remercier. Il a cru en moi dès le début, il m’a prolongé avec un très, très long contrat et avant d’être directeur d’équipe, il a également fait partie de la scuderia (équipe) pendant de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

“Il a contribué au succès de l’équipe ces dernières années, donc je lui souhaite le meilleur et maintenant c’est à nous de nous concentrer sur l’avenir et d’essayer de faire les bons choix pour être un peu plus un défi pour Red Bull l’année prochaine. .”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici