Charles Leclerc salue un grand pas en avant en tant que finaliste de la F1 à Abu Dhabi

Charles Leclerc de Ferrari a salué dimanche un grand pas en avant en tant que vice-champion du championnat de Formule 1 et espérait faire mieux la saison prochaine.

Le Monégasque a terminé deuxième derrière le double champion du monde de Red Bull Max Verstappen lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

“Vu où nous en étions l’an dernier, c’est un très grand pas en avant”, a déclaré le joueur de 25 ans, qui a remporté trois des 22 courses de la saison tandis que son coéquipier Carlos Sainz a triomphé une fois.

Ferrari a terminé deuxième du championnat derrière Red Bull, après avoir terminé troisième l’année dernière et sans victoire. Ils ont également fait match nul en 2020, alors qu’ils étaient sixièmes au classement général.

Ferrari a réalisé 12 pole positions cette année, le plus de toutes les équipes et 10 de plus que la saison dernière, ainsi que 16 podiums.

Leclerc avait terminé septième au classement général en 2021, avec Sainz cinquième, et cette saison a été sa meilleure à ce jour en Formule 1, même si les fans de Ferrari sont déçus, l’équipe a de nouveau échoué.

“Je pense que nous nous sommes améliorés tout au long de la saison en termes de stratégie”, a déclaré Leclerc, qui a remporté deux des trois premières courses de l’année avant que sa candidature au titre ne s’effondre dans un mélange de manque de fiabilité mécanique, d’erreurs de pilotage et d’erreurs de stratégie.

« Nous devons encore travailler en termes de rythme de course, car dimanche, nous semblons avoir un peu plus de mal. Mais on va pousser pendant la trêve hivernale pour les rattraper un peu.”

Leclerc a fait un travail stratégique à un arrêt dimanche tandis que Perez s’est arrêté deux fois aux stands et n’a pas été en mesure de maîtriser son rival malgré une poursuite passionnante en fin de match.

“Je suis convaincu qu’en termes de rythme, nous parviendrons à rattraper Red Bull l’année prochaine”, a déclaré Leclerc.

Le patron de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré que l’équipe avait réussi à redevenir compétitive.

“Nous pouvons mettre 2022 derrière nous en sachant que nous avons fait beaucoup de progrès et, à partir de mardi, nous commencerons à nous préparer pour le nouveau défi qui nous attend en 2023”, a-t-il déclaré.

